Gwiazda Ekstraklasy chciała zakończyć karierę. "Czułem się martwy"

28-latek w poprzednim sezonie zdobył koronę króla strzelców z dorobkiem 20 bramek i został wybrany najlepszym zawodnikiem ligi. Z Rakowem Częstochowa wygrał Puchar Polski, ale w ekstraklasie musiał zadowolić się srebrnym medalem. Latem media spekulowały o jego transferze o zagranicznej ligi, ale Hiszpan zdecydował się przedłużył kontrakt z klubem spod Jasnej Góry.

Trudne początki u Papszuna

W sezonie 2022/2023 Ivi Lopez nie zwolnił tempa. W 22 spotkaniach strzelił 10 goli i zanotował 6 asyst, a ekipa Marka Papszuna pewnie i ze sporą przewagą lideruje tabeli ekstraklasy. Jednak pierwsze tygodnie u wymagającego trenera nie był łatwe. Hiszpan trafił do Częstochowy we wrześniu 2020 roku po nieudanych latach na zapleczu LaLiga. - Pamiętam, że początki były trudne. Przyjechałem tutaj, żeby się odbudować, a w pierwszych czterech czy pięciu meczach zupełnie nie grałem. To było dla mnie duże rozczarowanie. Mówiłem wtedy: "Ku*wa, przyjechałem do Polski i też nie gram". Później jednak karta się odwróciła - wspomina Ivi Lopez w rozmowie z "Relevo".

Szczęście odnalezione w Polsce

W rzeczywistości w trzech pierwszych meczach wchodził z ławki. Szansę od początku otrzymał w swoim czwartym możliwym spotkaniu - zdobył dwie bramki. - Trzy lata temu czułem się martwy jako piłkarz. Wtedy nosiłem się z zamiarem zakończenia kariery i rzucenia futbolu. W końcu jednak podjąłem decyzję o wyjeździe. To było wielkie szczęście. Wtedy nikt mnie nie chciał, a teraz mnie doceniają - przyznaje 28-latek, który potwierdza, że w okresie ponad dwóch lat gry w Polsce, miał propozycje odejścia, w tym powrotu do Hiszpanii. - Były rzeczywiście różne możliwości, ale gdy oni oferują mi tyle, co Raków, to nawet się nie zastanawiam. Tu mnie doceniają i to dla mnie kluczowe. Traktują mnie świetnie. Wielu piłkarzy boi się wyjeżdżać z Hiszpanii, a z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że warto.

Według danych "Transfermarkt", Ivi Lopez dla Rakowa Częstochowa zagrał już dokładnie 99 spotkań. Zdobył w nich 45 bramek i zanotował 27 asysty. Jego obecny kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2026 roku.