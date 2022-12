Lech Poznań rusza po czołowego piłkarza ligi szwedzkiej. Zaporowa cena

Lech Poznań zakończył pierwszą część sezonu Ekstraklasy na szóstym miejscu z 28 punktami i 13 punktami straty do prowadzącego Rakowa Częstochowa. Zespół prowadzony przez Johna van den Broma ma do rozegrania zaległy mecz z Miedzią Legnica i w przypadku zwycięstwa może awansować na trzecią pozycję. Lech ma zamiar dokonać dużych transferów w styczniowym oknie, o czym już w październiku mówił Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy Lecha. - Zaczynamy pracę. Skauting mocno walczy o dobre nazwiska - mówił Rząsa w rozmowie z Viaplay.

Szwedzki portal fotbolldirekt.se informuje, że Lech Poznań interesuje się Hjalmarem Ekdalem, obrońcą Djurgarden. Ekdal był istotnym punktem zespołu w poprzednim sezonie, który skończył wicemistrzostwem Szwecji i awansem do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Środkowy obrońca spisywał się na tyle dobrze, że otrzymał powołanie do reprezentacji Szwecji na czerwcowe zgrupowanie i zagrał w dwóch meczach Ligi Narodów, odpowiednio z Serbią (0:1) i Norwegią (2:3).

Hjalmar Ekdal mógł opuścić Djurgarden już w trakcie letniego okna transferowego, ale ostatecznie pozostał w rodzimej lidze. Cena za Szweda może okazać się zaporowa dla Lecha, ponieważ fotbolldirekt.se pisze, że Ekdal jest wyceniany na dwa-trzy miliony euro. Poza mistrzami Polski sytuację piłkarza obserwuje AZ Alkmaar, Stade Brestois, Eintracht Frankfurt oraz Hellas Verona. Do tej pory najdroższymi transferami w historii Lecha Poznań są Afonso Sousa oraz Adriel Ba Loua, którzy kosztowali po 1,2 miliona euro. Warto dodać, że Ekdal ma tego samego agenta, co Mikael Ishak, kapitan Lecha.

Umowa Hjalmara Ekdala z Djurgarden jest ważna do 31 grudnia 2024 roku. "Ekdal to świetna gra z piłką przy nodze, czujność w defensywie i odpowiedzialność. Ogląda się go z przyjemnością. Ten sezon był nieco sinusoidalny, ale w najważniejszych momentach Ekdal zawsze dobrze operował w bloku defensywnym. To czas, by 24-latek ruszył dalej" - pisze profil "Szwedzka Piłka" na Twitterze, opisując grę Ekdala w lidze szwedzkiej.

Obecnie w Lechu Poznań występuje trzech szwedzkich piłkarzy - Mikael Ishak, Jesper Karlstrom oraz Filip Dagerstal. Warto dodać, że Dagerstal występuje w Lechu na zasadzie wypożyczenia z FK Chimki Moskwa.