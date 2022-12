Wisła Kraków mogła zaszokować hitowym transferem. Królewski wyznaje

Jarosław Królewski od kilku tygodni jest prezesem Wisły Kraków. Biznesmen zastąpił na tym stanowisku Władysława Nowaka. Wisła, która zajmuje aktualnie 10. miejsce w pierwszej lidze, w ostatnim czasie dokonała pierwszych zimowych transferów. Jak wyjawił nowy prezes latem zainteresowany powrotem do Krakowa był sam Carlitos.

Carlitos mógł ponownie zagrać pod Wawelem. "Było wiele dyskusji"

Królewski podczas ostatniej rozmowy z Radiem Kraków przyznał, że cieszy go fakt, że piłkarze chcą wracać na Reymonta. - Bardzo się cieszę, że piłkarze, którzy odchodzą z Wisły, to i tak mają ją w sercu i to niezależnie od tego, w jakich czasach grali. To pokazuje, jaką magię ma ten klub.

Jednym z piłkarzy, który mógł zaliczyć drugą przygodę w Wiśle był Carlitos. Prezes klubu wyjawił jednak, że na przeszkodzie stanęły pieniądze. - Nawet przed sezonem pamiętam, a było o tym cicho, że na przykład wrócić chciał do nas Carlitos, ale ostatecznie to nie wyszło. Zdecydowały kwestie finansowe. Było wiele dyskusji w tym temacie - powiedział Królewski.

- Myślę, że nie tylko on, ale wielu innych zawodników, ma taki sentyment do tego klubu. To jest bardzo budujące - dodał prezes.

Carlitos trafił do Wisły Kraków w 2017 roku i w pierwszym swoim sezonie gry w ekstraklasie został królem strzelców - zdobył wówczas 24 gole. Z Wisły przeszedł do Legii, w której grał do 2019 roku. Kilka miesięcy temu znów trafił do stołecznej drużyny. - Jeśli będzie to zależało ode mnie, zostanę tu na trzy lata. Jest mi tu naprawdę dobrze - powiedział po transferze.