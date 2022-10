Żenujące zachowanie Josue po meczu Wisła-Legia. Boniek: "Kawał chama" [WIDEO]

Legia Warszawa w piątkowy wieczór zmierzyła się na wyjeździe w Derbach Mazowsza z Wisłą Płock w 13. kolejce Ekstraklasy. W tym sezonie spotkanie obu drużyn to także ligowy szlagier, bowiem obie zaangażowane są w walkę o topowe lokaty. Przed pierwszym gwizdkiem Legia zajmowała drugie miejsce, a Wisła trzecie. Po 90. minutach lepsi okazali się gospodarze, którzy wygrali 2:1 po bramkach Mateusza Lewandowskiego i Łukasza Sekulskiego. Honorowe trafienie dla przyjezdnych zaliczył Josue.

Legia przegrywa z Wisłą Płock. Josue dał pokaz, jak nie powinien zachowywać się piłkarz

To właśnie Portugalczyk został też antybohaterem tego meczu. Wszystko za sprawą jego zachowania już po ostatnim gwizdku. Kamery telewizyjne zarejestrowały, jak do kapitana Legii podchodzi Łukasz Sekulski. Zawodnik Wisły Płock wyciągnął do rywala rękę i chciał mu podziękować za rywalizację. Josue jednak zupełnie zignorował rywala i nie odpowiedział na gest fair play.

Zachowanie kapitana Legii zdecydowanie nie spodobało się kibicom i ekspertom. Josue na Twitterze mocno ocenił m.in. Zbigniew Boniek. "Kawał chama z niego. Żeby po meczu nie podać ręki przeciwnikowi. Mały sportowiec" - napisał były prezes PZPN.

Krótko i trafnie sytuację skomentował też dziennikarz Sport.pl Konrad Ferszter. "Ale żenada" - napisał nasz redakcyjny kolega.

Zachwyceni nie byli też piłkarze, którzy w przeszłości reprezentowali Legię Warszawa. W mediach społecznościowych Josue skrytykowali Jakub Wawrzyniak i Cezary Kucharski. "Panie Josue jesteś kapitanem utytułowanego klubu. Tak jak pewnym krokiem podążasz do szatni nie zważając na Łukasza, bądź jeszcze większym kozakiem i nie zakładaj więcej opaski kapitana Legii Warszawa" - napisał mocno były obrońca.

"Bardzo słabe zachowanie Josue! Legia zobowiązuje do właściwych zachowań, nawet gdy jest się wkurzonym po przegranym meczu! Mam nadzieję,że Josue po zejściu do szatni i opadnięciu emocji naprawi swoje zachowanie" - ocenił natomiast były napastnik "Wojskowych".

Dzięki wygranej, Wisła Płock przesunęła się na drugie miejsce w tabeli Ekstraklasy i wyprzedziła Legię Warszawa, która jest obecnie trzecia. Obie drużyny mają jednak na koncie po 24 punkty. Już we wtorek 18 października "Wojskowi" będą mieli okazję do rewanżu. Tym razem przyjadą do Płocka, by rozegrać mecz 1/16 finału Pucharu Polski.

