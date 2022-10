Jagiellonia straciła kontrolę. Kuriozalne wpisy w sieci. "Mamy kłopot"

Jagiellonia obecnie zajmuje ósme miejsce w tabeli polskiej ligi. Zespół ten w ostatniej kolejce zdołał zremisować 1:1 z Wisłą Płock. Wcześniej efektownie wygrał z Koroną Kielce 4:1. Tym razem w klubie muszą zmierzyć się z atakiem hackerskim.

Jagiellonia Białystok zhackowana na Facebooku

Do incydentu doszło we wtorek 11 października w godzinach wieczornych. Na zaktualizowanym zdjęciu profilowym widać było nieznajomą kobietę. Potem w krótkim odstępnie czasu pojawiły się dziwnie wyglądające posty, jak chociażby reklamy termosów w nieznanym arabskim języki. To jednak nie koniec problemów Jagielloni. Wkrótce potem konto zostało całkowicie usunięte.

Na razie nie wiadomo, co jest przyczyną problemów. "Od kilku dni mamy kłopot z dostępem do naszego profilu w serwisie Facebook. Jesteśmy w kontakcie z obsługą portalu. Trwają prace mające na celu jak najszybsze przywrócenie kontroli nad kontem" - przekazał klub na Twitterze.

Poniżej prezentujemy wpisy, które były na oficjalnym fanpage'u Jagiellonii.

