Legia może stracić gwiazdę. "Z taką ofertą nie bylibyśmy w stanie konkurować"

Legia Warszawa po rozczarowującym sezonie 2021/2022 wróciła na właściwe tory. Drużyna pod wodzą Kosty Runjaicia regularnie punktuje i po dwunastu kolejkach zajmuje drugie miejsce w tabeli z 24 punktami. Wyżej jest tylko Raków Częstochowa, który uzbierał o dwa punkty więcej.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski jak duch. Ta sytuacja mówi wszystko

Legia Warszawa prawdopodobnie straci Filipa Mladenovicia. "On jest już w takim wieku, że chciałby podpisać bardzo dobry kontrakt"

Do zakończenia rywalizacji jeszcze daleko, jednak przy Łazienkowskiej już teraz zastanawiają się, co będzie dalej. Jedną z najważniejszych kwestii jest przedłużenie współpracy z piłkarzami, którym w najbliższych miesiącach wygasają kontrakty. Już w czerwcu przyszłego roku ważność tracą umowy pięciu niezwykle ważnych piłkarzy Legii. Mowa o Arturze Jędrzejczyku, Josue, Filipie Mladenoviciu, Bartoszu Kapustce i Mattiasie Johanssonie.

Messi wypada ze składu. Ale nie tylko on. Spore problemy PSG przed LM

Z informacji przekazanych przez dyrektora sportowego klubu, Jacka Zielińskiego, wynika, że przynajmniej jeden z wymienionych gwiazdorów może opuścić szeregi Legii. Zieliński wyjawił w rozmowie z Sebastianem Staszewskim z Interia.pl, że będzie bardzo trudno zatrzymać Filipa Mladenovicia. Serbski defensor podobno już od jakiegoś czasu otrzymuje atrakcyjne oferty z innych klubów.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Mladenović do Legii trafił w 2020 roku z Lechii Gdańsk i szybko stał się jednym z najważniejszych piłkarzy drużyny. Uznanie i miejsce w podstawowym składzie, znajdował u każdego z kolejnych szkoleniowców, Aleksandara Vukovicia, Czesława Michniewicza, czy teraz wspomnianego Kosty Runjaicia. W 2021 roku przyczynił się do wywalczenia mistrzostwa Polski i otrzymał też tytuł piłkarza roku. Piłkarzowi został ostatni sezon kontraktu i wygląda na to, że nie zostanie przedłużony.

- Z agentem Filipa Mladenovicia rozmawiałem już w styczniu. Powiem szczerze, on jest już w takim wieku, że chciałby podpisać bardzo dobry kontrakt. Latem miał taką ofertę, z którą nie bylibyśmy w stanie finansowo rywalizować - powiedział w trakcie programu "Studio Ekstraklasa".

Bardziej optymistycznie wygląda sytuacja związana z pozostałymi zawodnikami. - Wstępnie rozmawiałem z Kapustką i jego agentem, tak samo z Josue. Wiele zależy od tego, jak będzie wyglądała końcówka rundy jesiennej. Z Kostą Runjaicem już mieliśmy pierwsze podsumowanie tego co było i tego, co planujemy na przyszłość - powiedział Zieliński. - Podobne podsumowanie zrobimy po rundzie jesiennej i wtedy będą konkrety. Rozmawiałem wstępnie z Johanssonem, jest otwarty na pozostanie, podobnie jak Josue i Jędrzejczyk - dodał.

Dyrektor sportowy Legii zaznaczył, że przyszłość Artura Jędrzejczyka była szerzej omawiana. 34-latka Zieliński nazwał "terminatorem" i wyraził przekonanie, że przynajmniej przez kolejny rok, jest on w stanie grać na najwyższym poziomie.

Real wybrał następcę Benzemy. W transferze ma pomóc specjalna klauzula