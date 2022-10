Rewelacyjny beniaminek ekstraklasy, Widzew Łódź, w poniedziałek wieczorem mierzył się w Gliwicach z jednym z największych rozczarowań tej jesieni - Piastem. Goście walczyli o to, by znaleźć się w czołowej piątce ligowej tabeli. Piast, choć osłabiony brakiem Kądziora i Mosóra, ale za to z Wilczkiem, chciał za to za wszelką cenę opuścić strefę spadkową, w której znalazł się po niedzielnym remisie Korony Kielce w Lubinie.

Piast przegrał z Widzewem. Zespół Fornalika w strefie spadkowej

Już w szóstej minucie po dośrodkowaniu Juliusza Letniowskiego z rzutu wolnego do siatki głową trafił Martin Kreuzriegler, ale jego radość szybko została przerwana przez gwizdek sędziego - obrońca Widzewa był na spalonym.

Na pierwszego gola trzeba było czekać do 27. minuty. Znakomite podanie za linię obrony zagrał Patryk Stępiński, a Jordi Sanchez nie dał szans w sytuacji sam na sam bramkarzowi Piasta Frantiskowi Plachowi i Widzew zasłużenie był na prowadzeniu. Dla Hiszpana było to czwarte trafienie w tym sezonie.

Piast jeszcze przed przerwą próbował doprowadzić do wyrównania. Najgroźniejsze uderzenie oddał aktywny w tym meczu Estończyk Rauno Sappinen, ale wówczas dobrą interwencją popisał się bramkarz gości Henrich Ravas.

Po zmianie stron ponownie swoją szansę miał Sappinen, jednak tym razem po stałym fragmencie gry dla gospodarzy fatalnie skiksował przed bramką Widzewa. W odpowiedzi bardzo groźny strzał z kilkunastu metrów oddał Ernest Terpiłowski, jednak piłka poszybowała centymetry nad okienkiem bramki Frantiska Placha.

Choć to Piast był częściej przy piłce i na połowie rywala, to groźniejszy był jednak kontrujący Widzew. W 70. minucie w dobrej sytuacji nieznacznie pomylił się Kristoffer Hansen.

W 82. minucie Norweg był już skuteczniejszy. Kontrę gości wyprowadził Jordi Sanchez, który dograł przed pole karne właśnie do Hansena, a ten bezlitośnie zabawił się ze stoperami Piasta - Jakubem Czerwińskim i Constantinem Reinerem, by następnie technicznym strzałem podwyższyć na 2:0 dla Widzewa.

W 90. minucie Piasta było stać na gola honorowego. Seria główek w polu karnym Widzewa zakończyła się asystą 19-letniego Gabriela Kirejczyka i trafieniem z najbliższej odległości Michaela Ameyawa, byłego piłkarza klubu z Łodzi.

Na więcej gospodarzom zabrakło już czasu. Piast Gliwice ostatecznie przegrał z Widzewem Łódź 1:2, a to oznacza, że po dwunastu kolejkach drużyna Waldemara Fornalika znalazła się w strefie spadkowej (16. miejsce, 11 punktów). Widzew z kolei z 20 punktami awansował na piąte miejsce w tabeli.