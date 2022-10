Piękny gol Iviego Lopeza na wagę zwycięstwa. Raków znów liderem [WIDEO]

Mecz w Częstochowie przynajmniej w teorii był starciem Dawida z Goliatem. Lider rozgrywek po 11 kolejkach i główny faworyt do mistrzostwa Polski podejmował bowiem drużynę, która do tego spotkania przystępowała z dna ligowej tabeli. Dlatego też każdy inny wynik niż zwycięstwo Rakowa byłby rozpatrywany jako ogromna niespodzianka.

Piękny gol Iviego Lopeza na wagę zwycięstwa. Raków znów liderem

Poniedziałkowe spotkanie rozpoczęło się fantastycznie dla drużyny Marka Papszuna, która już po dwóch minutach gry prowadziła 1:0. Fantastycznym strzałem z rzutu wolnego popisał się najlepszy piłkarz ekstraklasy w zeszłym sezonie - Ivi Lopez, który z około 20 metrów uderzył w samo okienko bramki Mateusza Abramowicza, wracającego po siedmiu latach do najwyższej klasy rozgrywkowej.

W pierwszej połowie dominacja Rakowa nie podlegała dyskusji, ale wicemistrzowie Polski nie podkręcali tempa, przez co sytuacji pod bramką Abramowicza wcale nie stwarzali zbyt wiele. Wprawdzie w 20. minucie do siatki po raz drugi trafił w sytuacji sam na sam Ivi Lopez, ale tym razem Hiszpan był na wyraźnym spalonym. Mało tego, Lopez jeszcze przed przerwą musiał opuścić boisko ze stłuczeniem kolana, którego doznał w starciu z jednym z rywali.

W 41. minucie gry jeden z nielicznych wypadów Miedzi Legnica pod pole karne gospodarzy zakończył się gwizdkiem sędziego Damiana Kosa, który odgwizdał zagranie ręką w szesnastce Zorana Arsenicia. Rzutu karnego jednak ostatecznie nie było, gdyż analiza VAR wykazała, że piłka trafiła w klatkę piersiową, a nie rękę obrońcy Rakowa.

Po zmianie stron Raków miał swoje szanse na strzelenie drugiego gola. Próbowali Papanikolaou, Gutkovskis, Arsenić czy Piasecki, ale piłka nie wpadła już ponownie do bramki Miedzi Legnica. W 78. minucie była za to świetna szansa, by trafiła do bramki Rakowa. Sędzia Kos po interwencji VAR podyktował rzut karny za faul Vladana Kovacevicia na Koldo Obiecie, ale ten sam Kovacević po chwili świetnie się zrehabilitował za to przewinienie, broniąc efektownie uderzenie z 11 metrów Angelo Henriqueza.

Miedź Legnica starała się doprowadzić do wyrównania, ale czyniła to nieskutecznie. Ponadto kończyła to spotkanie w dziesiątkę, gdyż w doliczonym czasie gry drugą żółtą i czerwoną kartkę obejrzał Santiago Naveda. Sędzia Kos po chwili wyrzucił z czerwoną kartką także protestującego trenera gości Wojciecha Łobodzińskiego.

Raków Częstochowa ostatecznie pokonał Miedź Legnica 1:0 i wrócił na fotel lidera ekstraklasy. Wicemistrzowie Polski mają na swoim koncie 26 punktów, wyprzedzając o dwa Legię Warszawa, a także o pięć Wisłę Płock i Pogoń Szczecin. Miedź z pięcioma punktami zamyka ligową tabelę, tracąc do bezpiecznych pozycji już siedem punktów.