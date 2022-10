Raków celuje w mistrzostwo. Mocna deklaracja Michała Świerczewskiego

Raków Częstochowa od kilku lat należy do czołówki ekstraklasy. Zespół Marka Papszuna dwukrotnie zdobył Puchar Polski (2021, 2022), Superpuchar Polski (2021, 2022) oraz wicemistrzostwo Polski (2021, 2022). Ponadto zespół w tym sezonie był bliski awansu do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Teraz przed częstochowianami kolejne cele.

Raków Częstochowa marzy o tytule. "Jego brak będzie rozczarowaniem"

W niedzielny wieczór gościem programu "Liga+Extra" był Michał Świerczewski, właściciel Rakowa Częstochowa, który powiedział między innymi o celach drużyny na bieżący sezon. Jasna deklaracja.

- Skoro w poprzednim sezonie zostaliśmy wicemistrzem Polski, zdobyliśmy Puchar Polski, a dwa sezony wcześniej napisaliśmy dokładnie tę samą historię to musimy być rozczarowani. My po prostu musimy bić się o mistrzostwo. Jeśli ktoś w klubie myśli inaczej to powinien odejść - powiedział działacz i dodał: - To nie dotyczy tylko nas. To powinien być obowiązek Legii, Lecha i Pogoni. Każdy z tych klubów powinien dokładnie w ten sam sposób podchodzić do sezonu. Walka o mistrzostwo to obowiązek.

Zaskakujące kulisy zatrudnienia Marka Papszuna. "Znalazłem go w internecie"

Świerczewski w rozmowie z Krzysztofem Marciniakiem i Bartoszem Gleniem wyjawił też okoliczności zatrudnienia Marka Papszuna. Jak się okazuje, właściciel Rakowa znalazł szkoleniowca...w sieci.

- Marka Papszuna znalazłem w internecie. Może nie na Linkedinie. Rozglądałem się w 2015 roku za nowym sztabem szkoleniowym i podczas moich analiz doszedłem do wniosku, że musimy postawić na młodego trenera, który miałby perspektywę rozwoju - ujawnił Świerczewski.