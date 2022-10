Fatalne informacje dla Lecha Poznań. Ważny zawodnik jesienią już nie zagra

W 31. minucie czwartkowego meczu Ligi Konferencji Europy z Hapoelem Beer Szewa (0:0), Barry Douglas po brutalnym faulu Rotema Hatuela nie był w stanie wrócić na plac gry. Szkot z bólu zagryzał koszulkę meczową, miał problem z postawieniem kontuzjowanej nogi i po krótkiej rozmowie z trenerem poprosił o zmianę.

REKLAMA

Zobacz wideo W Lechu Poznań mówią o rewolucji. Nowy trener przeciwieństwem Skorży [Sport.pl LIVE]

- Kontuzja Barry’ego Douglasa wydaje się poważna. Rywal zaatakował go bardzo spóźniony. Trzeba czekać na jutrzejsze badania, ale na pewno Barry nie zagra w weekend. Nie wygląda to dobrze. Szkoda, bo był w naprawdę dobrej formie - przyznawał na konferencji prasowej po meczu zmartwiony John van den Brom, trener Lecha Poznań.

Fatalne informacje dla Lecha Poznań. Ważny obrońca jesienią już nie zagra

W sobotę mistrzowie Polski oficjalnie potwierdzili, że Barry Douglas będzie pauzował najprawdopodobniej aż do końca rundy jesiennej.

- Niestety, ucierpiał staw skokowy i piłkarza czeka kilka tygodni przerwy w grze - powiedział profesor Krzysztof Pawlaczyk, szef sztabu medycznego Lecha Poznań, cytowany przez stronę internetową klubu.

Fatalne informacje dla Lecha Poznań. Douglas pokazał zdjęcie nogi

"W tym momencie można szacować, że leczenie i rehabilitacja potrwa około sześciu tygodni. Więcej będzie jednak wiadomo po dodatkowej konsultacji lekarskiej, która została zaplanowana na poniedziałek. Lekarze i gracz chcą mieć bowiem stuprocentową pewność co do sposobu leczenia urazu" - dodano w oficjalnym komunikacie.

Sześć tygodni przerwy Barry'ego Douglasa oznaczałoby, że wróciłby on na ligowe boiska dopiero w końcówce stycznia przyszłego roku. Wszystko dlatego, że ze względu na mundial w Katarze runda jesienna w tym sezonie kończy się już w weekend 12-13 listopada.

- Niestety jest to brzydka strona futbolu, z którą musimy się zmierzyć jako gracze... Ale to tylko kolejna przeszkoda dla mnie do pokonania i możesz założyć się, że wrócę silniejszy - napisał Barry Douglas na Twitterze.