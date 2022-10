Lechia Gdańsk z przełamaniem. Pierwsza wygrana od lipca

Za Lechią Gdańsk beznadziejne tygodnie. Biało-Zieloni od końca lipca nie potrafili wygrać meczu i zacumowali na ostatnim miejscu w tabeli. Dwa tygodnie temu nowym szkoleniowcem gdańszczan został Marcin Kaczmarek, który nie ukrywa, że stoi przed ciężkim zadaniem. W sobotę w Krakowie w końcu nastąpiło przełamanie.

Lechia Gdańsk w końcu zwycięska. Cracovia pokonana

Początek meczu należał do Cracovii, która mogła wyjść na prowadzenie już w 3. minucie meczu. Świetny strzał oddał Jakub Myszor, jednak jeszcze lepszą interwencją popisał się Joel Abu Hanna, który wybił piłkę z linii bramkowej. Lechia pierwszą groźną sytuację ofensywną wyprowadziła dopiero po kwadransie gry. Maciej Gajos dograł w pole karne do Ilkaya Durmusa, jednak ten nie trafił w piłkę. W kolejnych minutach bardziej aktywna wydawała się być Cracovia, jednak minimalnie większe posiadanie piłki miała Lechia. Gospodarze straszyli gdańszczan głównie strzałami z dystansu. Z kolei dla Lechii najlepszą okazję miał Flavio, który po jednej z wrzutek trafił wprost w Karola Niemczyckiego. Do przerwy przy Kałuży widniał wynik 0:0.

Po zmianie stron nieco lepiej wyglądała Lechia, która już pięć minut po zmianie stron mogła prowadzić 2:0. Flavio zmarnował jednak dwie bardzo dobre okazje do pokonania bramkarza Cracovii. W kolejnych minutach mecz był wyrównany. Zarówno Lechia, jak i Cracovia stwarzały sytuacje, jednak żaden z piłkarzy nie zdołał trafić do siatki. Do czasu.

W 84. minucie Flavio Paixao pewnie wykorzystał rzut karny podyktowany po faulu na Conrado. W doliczonym czasie gry Cracovia miała świetną okazję do wyrównania, ale jeszcze lepiej zachował się Dusan Kuciak, który perfekcyjnie wybronił strzał "Pasów". Ostatecznie Lechia wygrała 1:0, a byli kapitanowie Lechii doprowadzili ją do pierwszego zwycięstwa od 31 lipca.

W tabeli Biało-Zieloni zajmują 17. miejsce. Z kolei Cracovia zajmuje ósmą lokatę. Pełna tabela poniżej: