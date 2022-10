Śląsk świetnie zaczął i jeszcze lepiej skończył. Górnik rozbity we Wrocławiu w proch i pył

Przed sobotnim meczem we Wrocławiu Śląsk i Górnik były w bardzo podobnej sytuacji. Oba zespoły w ostatnim czasie radziły sobie bardzo przeciętnie - wygrały tylko raz w ostatnich pięciu kolejkach, przez co plasowały się w dolnej połowie tabeli, mając po 13 punktów. Śląsk był przed tą kolejką czternasty, a Górnik znajdował się o jedno miejsce wyżej.

Śląsk świetnie zaczął i jeszcze lepiej skończył. Górnik rozbity we Wrocławiu

Zdecydowanie lepiej w to spotkanie weszli podrażnieni ostatnią porażką z Wartą Poznań (0:2) piłkarze Śląska Wrocław, którzy już po 20 minutach gry prowadzili różnicą dwóch bramek. Wynik został otwarty w 11. minucie, gdy Nahuel Leiva zakręcił obrońcami Górnika w polu karnym, a jego uderzenie z kilkunastu metrów odbiło się jeszcze od nogi Blaza Vrhovca i zupełnie zaskoczyło bramkarza gości Kevina Brolla.

Kilka minut później z kolei błysnął Erik Exposito. Hiszpański napastnik Śląska skorzystał z prostego błędu rywali w wyprowadzeniu piłki i płaskim strzałem z 18 metrów podwyższył prowadzenie gospodarzy. W tej sytuacji nie popisał się także bramkarz Górnika Broll, który z pewnością mógł obronić to uderzenie Hiszpana, ale piłka pod jego dłonią przedostała się do bramki.

Po tych dwóch bramkach w pierwszej połowie nie działo się już zbyt wiele. Na uwagę zasługiwał jedynie niecelny strzał głową Erika Exposito, ale i bez drugiego trafienia w wykonaniu Hiszpana Śląsk prowadził do przerwy pewnie 2:0. Trenera gospodarzy Ivana Djurdjevicia mogły jednak martwić kontuzje Dennisa Jastrzembskiego i Nahuela Leivy, którzy jeszcze w pierwszych 45 minutach musieli opuścić boisko.

Druga część spotkania rozpoczęła się dobrze dla gości z Zabrza. W 55. minucie Konrad Poprawa zdaniem sędziego Szymona Marciniaka faulował w polu karnym Śląska Jeana Julesa Mvombo, a z rzutu karnego kontaktowego gola dla Górnika strzelił Szymon Włodarczyk.

To właśnie 19-letni napastnik Górnika miał też dwie dobre szanse, by doprowadzić do wyrównania. Tym razem jednak dwukrotnie pojedynek z Włodarczykiem wygrał bramkarz Śląska Rafał Leszczyński, który nie pozwolił zabrzanom na strzelenie drugiego gola w sobotnie popołudnie.

Śląsk za to dwukrotnie w końcówce zdołał dobić swojego przeciwnika za sprawą skutecznych kontrataków. Już w doliczonym czasie gry pierwszy z nich wykorzystał Łukasz Bejger, który płaskim strzałem w długi róg bramki rywala pokonał Brolla.

Chwilę później Bejger zaliczył asystę, a po jego podaniu Patrick Olsen zabawił się z defensywą Górnika i mocnym uderzeniem ustalił wynik spotkania na 4:1.

Śląsk Wrocław pokonał Górnika Zabrze 4:1 i z 16 punktami awansował na 10. miejsce w tabeli ekstraklasy. Górnik po dzisiejszej porażce dalej ma na swoim koncie 13 punktów i jest czternasty.