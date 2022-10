Raków wskoczył na fotel lidera. To była 100. minuta. Szok [WIDEO]

Po 11. kolejce Ekstraklasy Raków Częstochowa zajmował 4. miejsce w tabeli. Podopieczni Marka Papszuna mieli jednak rozegrany jeden mecz mniej, niż zespoły, które go wyprzedzały (Pogoń Szczecin, Legia Warszawa, Wisła Płock). W spotkaniu z Piastem grali zatem nie tylko o zwycięstwo, ale również o objęcie prowadzenia w tabeli.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski, Szczęsny i polscy kibice. Biało-czerwone szaleństwo w Cardiff

Tudor bohaterem Rakowa. Gol na wagę wygranej z Piastem

Pomimo tego, że w poprzedniej kolejce częstochowianie tylko zremisowali z Widzewem Łódź (0:0), to i tak byli uznawani za faworyta czwartkowego meczu. Rywalem była drużyna, która kręciła się w okolicach strefy spadkowej, a w trzech poprzednich kolejkach zdobyła dwa punkty. W dodatku trener Rakowa po raz pierwszy w tym sezonie mógł wystawić do gry Tomasa Petraska, jednak on nie zaliczy występu do udanych.

Pomimo prób z obu stron, przez większość spotkania oba zespoły nie potrafiły znaleźć sposobu na zdobycie bramki. W ostatnich kilkunastu minutach Raków zaczął mocniej dociskać przeciwnika i szukał gola dającego zwycięstwo. Dobrze bronił jednak Frantisek Plach, przez co wynik ciągle był remisowy. W dodatku w czwartej minucie doliczonego czasu gry drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Petrasek.

Raków grał do końca i to przyniosło efekt w 100. minucie. Wtedy piłkę zagrał Patryk Kun, a minął się z nią Alberto Toril. Przez to w dobrej sytuacji znalazł się Fran Tudor, który uderzeniem z kilku metrów pokonał Placha i zapewnił swojej drużynie trzy punkty.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Dla częstochowian są one o tyle istotne, że pozwoliły im wskoczyć na pierwsze miejsce w tabeli. Na ten moment mają 23 punkty, o dwa więcej niż Pogoń i Legia.

Raków w euforii, Piast rozczarowany. Kosztowna strata punktu

O ile Raków może być bardzo zadowolony z wyniku, o tyle Piast odczuwa ogromny niedosyt. Co prawda pozostał na 15. miejscu w tabeli Ekstraklasy, ale po niefortunnej porażce nadal ma tyle samo punktów, co szesnasta Korona Kielce, która znajduje się już w strefie spadkowej.

Zarówno Raków, jak i Piast kolejne ligowe spotkania rozegrają w poniedziałek 10 października. Jako pierwsi na boisko wyjdą podopieczni Marka Papszuna, którzy o godzinie 18 zmierzą się z Miedzią Legnica. Gliwiczanie rozpoczną swój mecz o godzinie 20.30, ich rywalem będzie Widzew Łódź.