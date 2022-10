Podolski szuka pracowników do sieci kebabów. Ujawniono, ile płaci. "Jeden minus"

Lukas Podolski to człowiek - orkiestra. Były reprezentant Niemiec, a obecnie zawodnik zabrzańskiego Górnika nie skupia się wyłącznie na piłce nożnej, ale też próbuje swoich sił w rozmaitym biznesie. Niedawno media informowały, że 37-latek planuje wejść do przemysłu festiwalowego. Przypomnijmy, że Podolski wraz z partnerem biznesowym prowadzi m.in. sieć lokali gastronomicznych, w których serwuje się kebaby. Aktualnie sieć posiada dziewięć oddziałów w rejonie Kolonii i Bonn.

Praca u Lukasa Podolskiego. Trzy stanowiska

"Jak wszystko, z czym zmaga się były napastnik Bayernu i 1. FC Koeln, jego imperium kebabów jest teraz historią sukcesu. W ramach 'Lieferando Restaurant Awards' sieć została wyróżniona w kategorii 'Najlepsza restauracja Kebab'. Ponad 110 000 klientów głosowało online na 560 nominowanych restauracji" – pisze niemiecki "Bild".

Sieć cały czas się rozwija i dziennikarze informują, że Podolski i jego partner szukają pracowników. Można aplikować na stanowiska księgowego, przedstawiciela handlowego i administratora HR. W tym pierwszym przypadku "Bild" podał wynagrodzenie. Za pracę księgowego Podolski płaci 2500 euro brutto (ok. 12 tysięcy złotych), co w Niemczech daje ponad 1700 euro netto (8200 złotych). Praca od poniedziałku do piątku. Wśród wymagań są:

talent organizacyjny

sprawne przygotowanie i kontrola sal konferencyjnych

korespondencja i organizacja biura

profesjonalne przyjęcie ważnych gości

umiejętności komunikacyjne

zdolność do obsługi komputera/tableta i znajomość pakietu MS Office

mile widziana znajomość języków obcych i szkolenie handlowe

"Bild" pisze, że "jedynym minusem" ma być brak możliwości pracy zdalnej. Umowa jest podpisywana na okres 12 miesięcy.