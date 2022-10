Skandaliczny transparent na stadionie we Wrocławiu. "Szmata zawisła"

Baner jest konsekwencją antyukraińskiego marszu, który zorganizował poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Jego hasło propagandowo wykorzystywała rosyjska telewizja.

Obrzydliwe hasło podczas meczu Ekstraklasy. "Wstyd"

Około 60 minuty meczu Śląsk Wrocław - Warta Poznań baner pojawił się na trybunach Tarczyński Arena we Wrocławiu. Na całą sytuację na Twitterze zwrócił jeden z kibiców Warty Poznań, który napisał: - Stop Ukrainizacji Polski - taki transparent na trybunach Śląska Wrocław. Czy wam sufit na łeb nie spadł?

Kibice wymalowali czarny napis na białym tle, który doskonale było widać w telewizji podczas meczu. Do dyskusji włączył się także dziennikarz Dominik Panek: - Nie mogłem uwierzyć. Ale rzeczywiście przed podyktowaniem rzutu karnego dla Śląska na bandzie pojawił się napis "Stop Ukrainizacji Polski". Nie wiem, czy krytykować Śląsk Wrocław za to, że taka szmata zawisła na bandzie, czy chwalić, że szybko zniknęła...- i oznaczył prezydenta Wrocławia Pana Jacka Sutryka.

Baner jednak nie zniknął, o czym szybko poinformowali w odpowiedziach inni użytkownicy Twittera. Panek wskazał, że jeśli to prawda to powinien zająć się tym PZPN i prezes Cezary Kulesza.

- Mega słabo... wstyd! - skwitował dziennikarz.

Hasło wykorzystywane do propagandy

Jak informuje WP Sportowe Fakty, hasło, które widniało na banerze stadionu we Wrocławiu, jest wykorzystywane przez rosyjską telewizję do propagandy. Wszystko za sprawą kontrowersyjnego posła Grzegorza Brauna, który zorganizował antyukraiński marsz i stał się narzędziem propagandy rosyjskiej telewizji. Na antenie Rossija-1 przytoczono skandaliczne słowa polityka, który stwierdził, że działania rządu Rzeczpospolitej Polskiej doprowadziły do "depolonizacji i Ukrainizacji Polski".

Mecz Śląsk Wrocław- Warta Poznań zakończył się wynikiem 2:0 dla gości, a autorami bramek byli Enis Destan i Milan Corryn. Śląsk Wrocław zajmuje 14 miejsce w ligowej tabeli i zgromadził na swoim koncie 13 punktów. Warta jest 11. i ma o jeden punkt więcej.