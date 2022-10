Wiadomo, która TV pokaże Ekstraklasę przez najbliższe lata. Rekordowy kontrakt

Rozgrywki piłkarskiej ekstraklasy pokazywane są w Canal+ od 1995 roku. W poniedziałek potwierdziły się medialne informacje z ostatnich tygodni, że prawa do pokazywania ligi polskiej pozostaną w rękach francuskiego koncernu przez kolejne cztery lata, do 2027 roku.

Oficjalnie: Ekstraklasa na dłużej w Canal+. Rekordowy kontrakt

"Ekstraklasa SA podpisała nową umowę licencyjną z CANAL+, na mocy której nadawca będzie miał prawa do transmisji wszystkich meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy, w tym minimum 100 w jakości 4K, na terenie Polski w sezonach 2023/24 – 2026/27" - napisały Ekstraklasa SA i Canal+ w oficjalnym komunikacie.

"Czteroletni kontakt o wartości blisko 1,3 mld zł zapewni CANAL+ prawo do pokazywania magazynów oraz skrótów w telewizji, serwisie CANAL+ online oraz internecie. Jeden mecz w kolejce oraz poniedziałkowy magazyn skrótów, będą dostępne tak jak do tej pory w kanałach otwartych" - dodano, choć póki co nie sprecyzowano, która z telewizji będzie mogła pokazywać to jedno spotkanie z każdej kolejki w kanale otwartym. Mówi się, że tę sublicencję walczą TVP oraz Polsat.

- Cieszymy się, że w dalszym ciągu będziemy współpracować z CANAL+, gdyż od lat jest to nasz sprawdzony partner i to nie tylko w dobrych, ale też złych czasach, co pokazał choćby okres pandemii. Kontrakt z CANAL+ gwarantuje nam stabilność finansową i warunki do dalszego rozwoju ligi i klubów. Pozwoli na to zarówno znaczący wzrost wartości, ale także na nowo zdefiniowane obszary promocji ligi, które będziemy realizować wspólnie z telewizją i klubami. To również bardzo dobra wiadomość dla kibiców, którzy wciąż będą mogli oglądać mecze w najwyższej jakości, w tym w 4K, a jednocześnie zyskają dostęp do dodatkowych materiałów na nowych kanałach - powiedział Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy SA.

- Wspieramy rozwój polskiej piłki od niemal 30 lat, dlatego bardzo cieszymy się z możliwości kontynuacji naszej współpracy z Ekstraklasą i polskimi klubami. Wartość kontraktu po raz kolejny jest rekordowa, niemniej nasze inwestycje w rozwój rodzimych rozgrywek zawsze wykraczały poza wsparcie finansowe wynikające wyłącznie z kwoty kontraktu. Ogromną wartością dodaną budującą wartość ligi stanowią nasze działania redakcyjne i promocyjne, które będziemy kontynuować. W najbliższych miesiącach zaprezentujemy więc naszym widzom jeszcze więcej magazynów, nowych formatów i rozwiązań technologicznych, które pokażą rodzime rozgrywki z każdej możliwej strony. Będziemy chcieli również przyciągnąć przed ekrany telewizorów, komputerów i telefonów młode pokolenie widzów, które szuka w mediach zupełnie innych kategorii treści. Posiadamy wszystkie niezbędne produkty i platformy, aby do nich dotrzeć – dodała Edyta Sadowska, prezes zarządu i dyrektor generalna CANAL+ Polska.