Pogoń otwiera nowy stadion w najlepszy możliwy sposób. I zostaje liderem tabeli

Nowoczesny stadion, piękne bramki, błędy obrony, anulowana bramka i świetny występ Pontusa Almqvista. Spotkanie Pogoni Szczecin z Lechią Gdańsk było godnym nowego obiektu aktualnych liderów Ekstraklasy.

REKLAMA

Zobacz wideo Hit! Wojciech Szczęsny żartuje z Garetha Bale'a: Nie chcę psuć sobie relacji

Gwóźdź Gajosa, dwie bramki Pogoni w dwie minuty. Emocjonująca pierwsza połowa w Szczecinie

Lepszego początku Lechia Gdańsk nie mogła sobie wymarzyć. Już w 14. minucie goście wyszli na prowadzeniu po bramce Macieja Gajosa. Flavio Paixao pognał lewym skrzydłem, wrzucił w pole karne, a tam główką w samo okienko trafił wychowanek Rakowa Częstochowa.

Gospodarze rzucili się do odrabiania strat i efekt tego przyszedł w 37. minucie spotkania. "Portowcy" mieli rzut różny, do piłki podszedł Damian Dąbrowski, który posłał precyzyjną piłkę na głowę Pontusa Almqvista, który wyrównał stan spotkania. Już dwie minuty później Pogoń mogła cieszyć się z prowadzenia po golu Kamila Grosickiego. Almqvist ruszył w pojedynek biegowy, błąd popełnił Dusan Kuciak, który nie złapał piłki, a Szwed wyłożył piłkę Grosickiemu, który trafił do pustej bramki. Do przerwy Pogoń prowadziła 2:1.

Druga połowa mogła rozpocząć się dla Lechii tak, jak pierwsza. Flavio Paixao przyjął piłkę i wspaniałym strzałem zza pola karnego trafił do bramki Dante Stipicy, ale po interwencji systemu VAR Szymon Marciniak odgwizdał spalonego. Następnie gra została wstrzymana na kilka minut z powodu dymu, który pojawił się po odpaleniu rac na trybunach stadionu w Szczecinie.

Po powrocie do gry Stolarki w 65. minucie przetestował Kuciaka, ale ten sparował piłkę, a dobitka Grosickiego poleciała ponad bramką. Dalej Lechici próbowali zagrozić bramce gospodarzy, ale nie udawało im się pokonać Stipica. W 89. minucie Paixao próbował szczęścia, ale Chorwat sparował piłkę na słupek. Szymon Marciniak doliczył 10 minut do drugiej połowy, ale dzięki dobrej grze w obronie i kontrolowaniu gry, piłkarze ze Szczecina utrzymali zwycięski wynik 2:1.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Po tym spotkaniu Pogoń awansowała na fotel lidera z dorobkiem 21 punktów, a Lechia pozostaje na dnie tabeli z 5 punktami na koncie i zaledwie jedną wygraną w 10 spotkaniach.

W kolejnym spotkaniu Pogoń Szczecin zagra na wyjeździe ze Stalą Mielec o 18:00 w piątek, 7 października. Z kolei Lechia Gdańsk w sobotę, 8 października, o 20:00 zagra z Cracovią w Krakowie.

Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk 2:1

Bramki: 37' Almqvist, 39' Grosicki - 14' Gajos