364 miliony złotych, trzy i pół roku czekania. Ekstraklasa zyskuje perełkę

Stadion Miejski w Szczecinie od teraz będzie mógł pomieścić 21 165 kibiców, ponieważ zakończone zostały prace renowacyjne trwające od 2019 roku. Na terenie kompleksu powstało także Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, w skład którego wchodzi budynek i sześć boisk treningowych. Ponadto pojawiły się nowe drogi, chodniki i miejsca parkingowe.

Kolejny fantastyczny obiekt w Ekstraklasie. Inwestycja warta 364 mln

Stadion Miejski im. Floriana Krygiera znajduje się na osiedlu Pogodno, które jest częścią dzielnicy Zachód. Powstał na miejscu poprzedniego obiektu, który zbudowano w 1925 roku, a w 2019 roku rozpoczęły się prace renowacyjne. Inwestycję podzielono na trzy etapy, by umożliwić Pogoni Szczecin stałe rozgrywanie meczów domowych. Pierwsze prace rozpoczęły się w kwietniu 2019, a nowa część trybun otrzymała zgodę na użytkowanie 30 grudnia 2020. Częściowe otwarcie stadionu przesunęła pandemia koronawirusa i pierwszy mecz na nowym obiekcie Pogoń rozegrała dopiero 16 maja 2021 roku z Rakowem Częstochowa. Mecz z trybun oglądało wtedy nieco ponad 2000 osób.

Drugi etap renowacji stadionu dotyczył wschodniej trybuny, a prace trwały w 2021 roku. Trzecia część inwestycji polegała na domknięciu bryły obiektu i sfinalizowaniu wymaganych prac i zakończyła się we wrześniu. Nowy stadion Pogoni Szczecin jest już gotowy na przyjęcie widzów na wszystkich czterech trybunach.

- Dla nas, dla Pogoni Szczecin, dla kibiców w Szczecinie to chyba najważniejszy czas w historii, albowiem doczekaliśmy się stadionu, na który bardzo czekaliśmy. Obiekt to nie tylko stadion, ale również Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży. To miejsce, którego nam zazdrości cała piłkarska

Polska - powiedział w rozmowie z RMF FM prezes zarządu Pogoni Szczecin Jarosław Mroczek.

Za projekt nowego stadionu odpowiadało Biuro Architektoniczne Dedeco. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 364 miliony złotych, z czego 30 milionów miasto Szczecin otrzymało w ramach dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Inauguracja na nowym stadionie już w sobotę 1 października

1 października o godzinie 20:30 na nowym Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera Pogoń Szczecin podejmie Lechię Gdańsk w ramach meczu 11. kolejki ekstraklasy. Przed zawodami odbędzie uroczysta ceremonia otwarcia, którą poprzedzi festyn dla dzieci na terenie całego kompleksu stadionowego. W uroczystej inauguracji stadionu wezmą udział m.in. zasłużeni dla Pogoni Szczecin piłkarze.

Pogoń Szczecin zajmuje 3 miejsce w tabeli ligowej ekstraklasy, mając na swoim koncie 18 punktów i tracąc do liderującej Legii Warszawa dwa punkty