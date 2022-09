Jakub Rzeźniczak znów walczy z hejtem. "Gdzie byliście, gdy byłem na skraju depresji?"

Jakub Rzeźniczak niedawno przeżył ogromną tragedię. W lipcu zmarł jego roczny synek, Oliwier. Chłopiec chorował na niezwykle rzadki nowotwór choroby i niestety nie udało się go uratować. Dla piłkarza była to niewyobrażalny ból, jednak stara się on żyć dalej. - Chcę, mimo wszystko, podchodzić do życia pozytywnie. Myślę, że tylko w ten sposób można jakoś układać przyszłość. Na to, co już się stało, nie mamy wpływu. Ten wrodzony optymizm jakoś pozwala mi w tym czasie funkcjonować. Ale są cięższe momenty - powiedział niedawno w rozmowie z Dawidem Szymczakiem ze Sport.pl.

Jakub Rzeźniczak znów musi mierzyć się z hejtem. "Gdzie byliście?"

Rzeźniczak wrócił do gry w Wiśle Płock i może liczyć na wsparcie swojej partnerki, Pauliny Nowickiej. Ostatnio były reprezentant Polski i jego ukochana pochwalili się w mediach społecznościowych, że zrobili sobie identyczne tatuaże. Post można zobaczyć w tym miejscu. Szczęście pary nie wszyscy są jednak w stanie zaakceptować i wytykają zakochanym, że ci nie powinni obnosić się ze swoją miłością. Wszystko przez post byłej partnerki Jakuba Rzeźniczaka, Magdaleny Stępień, mamy zmarłego Oliwiera.

Stępień opublikowała na Instagramie długi wpis, w którym przekazała, jak ciężko jest jej po stracie dziecka. "Od momentu odejścia mojego najukochańszego Syna czuję wewnętrzną pustkę. Jednego dnia straciłam wszystko, okres walki o zdrowie Oliwiera nie był dla mnie łatwy ze względu na wiele przeciwności" - czytamy.

Część internautów uważa, że zachowanie Jakuba Rzeźniczaka jest nie na miejscu, gdy Magdalena Stępień przeżywa trudne chwile. Pod postem piłkarza pojawiło się wiele krytycznych komentarzy. Zwłaszcza jeden z nich zwrócił uwagę piłkarza.

"Wszystko rozumiem, ale wiedząc, w jakiej sytuacji jest matka Oliwiera, to zwyczajnie nie wypada tak epatować... najprostsza rada i najlepsza recepta - nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Pani Paulina super, że jest szczęśliwa, ale sama nie sądzę, aby chciała znaleźć się w skórze byłej partnerki pana Kuby, nie chciałaby i nie życzę, ale często los bywa przewrotny... Swoje szczęście mogą państwo zachować dla siebie i nie trzeba się chwalić" - napisał jeden z internautów.

Obrońca Wisły Płock postanowił zareagować i w dobitny sposób odpowiedział krytykującym go osobom. "A gdzie byliście wszyscy, jak byliśmy niszczeni ostatni rok, dostawaliśmy setki wiadomości, groźby? Gdy były przekręcane fakty, gdy wypowiadali się ludzie, nic nie wiedząc o sytuacji? Gdzie byłem na skraju depresji? Gdy Paulina otrzymywała najgorsze obelgi, gdy niczemu nie była winna? Gdzie byli wszyscy prawi?" - napisał.

Zareagowała także jego ukochana, Paulina Nowicka. "To, że nie dzielimy się w internecie smutkiem, nie znaczy, że go w naszym życiu nie ma" - podsumowała w swoich social mediach.

Warto zaznaczyć, że pod postem zakochanej pary pojawiło się równie wiele komentarzy dodających im otuchy. Te negatywne, zostały już usunięte. Podobnie jak odpowiedź piłkarza.

