Kibice Legii wydali komunikat przed Lechem. Bez oporów

Spotkania Lecha z Legią elektryzują wielu kibiców w Polsce, zwłaszcza że ostatnio oba zespoły są na fali wznoszącej. Po 10 kolejkach warszawianie z dorobkiem 20 punktów są na pierwszym miejscu w tabeli, natomiast mistrzowie Polski w dotychczasowych dziewięciu meczach zgromadził 14 punktów i chcą zmniejszyć stratę do lidera. Rywalizacja obu zespołów przekłada się również na scenę kibicowską, gdzie na kilka dni przed meczem temperatura wzrosła.

Grupa fanatyków Legii mobilizuje na mecz z Lechem. "Sąsiad z wąsami"

Przed spotkaniem 11. kolejki głos zabrali Nieznani Sprawcy. To grupa kibiców Legii, którzy odpowiadają m.in. za oprawy meczowe. W opublikowanym komunikacie nawoływali oni fanów warszawskiego zespołu do mobilizacji i licznego wyjazdu do Poznania w celu wsparcia zespołu z trybun. Nie obyło się przy tym bez wymiany (nie)uprzejmości z rywalami.

Nieznani Sprawcy podkreślili, że według nich w stolicy Wielkopolski bardziej skupiają się na Legii i Warszawie, niż na sobie, co generuje wiele niezdrowych emocji. Ujęto to za pomocą nieszablonowej metafory. - Poznań, na czele z kibicami Lecha, jest jak ten mityczny otyły, zawistny, brudny od musztardy i zazdrosny sąsiad z wąsami. Jego priorytetem nie jest jego szczęście. On nie chce pojechać na wakacje na Seszele – on chce, żebyście Wy nie dolecieli. Żebyście zgubili paszport, albo złamali nogę dzień przed wyjazdem - napisano.

Grupa fanów Legii podkreśliła ponadto, że jej zdaniem zachowanie kibiców z Poznania nie przystaje do współczesności. - W 2022 roku miały być już latające samochody, a są stare baby idące z wnuczkiem za rękę, które jak widzą w Poznaniu jadących autobusami miejskimi kibiców z Warszawy, to machają środkowym palcem - czytamy w komunikacie.

Celem mobilizacji jest zapełnienie 2 tysięcy miejsc przeznaczonych dla gości i wsparcie własnej drużyny, która na trudnym terenie będzie tego potrzebować. Nieznany Sprawcy chcą pokazać przewagę na trybunach i wręcz "rozjechać miejscowych walcem ".

Mecz Lecha z Legią hitem 11. serii gier. Szykuje się kilka innych ciekawych meczów

Starcie dwóch ostatnich mistrzów Polski będzie najważniejszym punktem najbliższej kolejki Ekstraklasy. Poza tym spotkaniem dojdzie także do kilku innych starć pomiędzy zespołami z górnej części tabeli, jak choćby Widzewa z Rakowem czy Radomiaka z Cracovią.

Mecz Lecha z Legią odbędzie się w sobotę 1 października o godzinie 17.30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.