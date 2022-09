Ishak dostał ciekawą ofertę. Natychmiast ją odrzucił. "Nadal mam coś do zaoferowania"

Mikael Ishak w ostatnich tygodniach imponuje formą. 29-letni napastnik w 15 rozegranych dotychczas meczach, strzelił już 10 goli i zanotował pięć asyst. Świetnie radzi sobie zwłaszcza w europejskich pucharach. Po dwóch kolejkach jest liderem klasyfikacji strzelców Ligi Konferencji Europy. Zdobył dwie bramki w meczu z Villarreal (porażka Lecha 3:4) i pokonał też bramkarza Austrii Wiedeń (wygrana Lecha 4:1). W meczach tych zanotował też dwie asysty.

Mikael Ishak wierny Lechowi Poznań. Odrzucił atrakcyjną ofertę gry w ojczyźnie

Doskonała gra sprawiła, że Ishak znalazł się na celowniku innych klubów. Jak się okazało, piłkarz dostał nawet ofertę gry w swojej ojczyźnie, czyli Szwecji. O wszystkim kapitan Lecha opowiedział przy okazji pobytu na zgrupowaniu reprezentacji narodowej przed meczami w Lidze Narodów. Udzielił wywiadu portalowi Fotbollskanalen.se.

- Mieliśmy jakiś kontakt, ale w tej chwili nie wydaje się to istotne. Nie pamiętam dokładnie, kiedy to się wydarzyło, ale był kontakt. Chciałem jednak grać za granicą - powiedział. Zdaniem Fotbollskanalen.se, klubem, który złożył ofertę Ishakowi, było Malmoe FF. Informację tę potwierdza także portal Fotbolldirekt.se. Piłkarz na razie nie myśli jednak o powrocie do ojczyzny.

- Został mi rok kontraktu z Lechem Poznań. Zobaczymy, co stanie się dalej. Nadal czuję, że mam coś do zaoferowania za granicą - podsumował 29-latek.

Warto dodać, że Mikael Ishak jest Szwedem, nigdy nie grał jeszcze w swoim kraju na najwyższym poziomie. Karierę zaczynał w klubie Assyriska FF, jednak już w wieku 19 lat wyjechał za granicę i związał się z 1. FC Koeln. Później grał także m.in. dla FC St. Gallen, Parmy, Crotone, Randers FC, czy 1. FC Nuernberg, z którego w 2020 roku wykupił go Lech Poznań.

W najbliższych dniach Ishak, a także inny z zawodników "Kolejorza", Jesper Karlstroem, a także ich koledzy z reprezentacji Szwecji, zmierzą się w Lidze Narodów z Serbią (24 września) i Słowenią (27 września).

