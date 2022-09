Wielki tydzień Lecha Poznań. Do efektownej wygranej w Europie dołożył triumf w derbach

Przed derbowym starciem zarówno Lech Poznań, jak i Warta miały po 11 punktów, choć pierwszy z wymienionych zespołów rozegrał jeden mecz mniej. Nieco wyżej oceniano szanse mistrzów Polski, którzy ostatnio wygrali z Widzewem Łódź (2:0) i Austrią Wiedeń (4:1), a w spotkaniach z Villarreal (3:4) i Pogonią Szczecin (2:2) punkty gubili w samej końcówce. Poza tym od kiedy w sezonie 2020/21 Warta Poznań wróciła do Ekstraklasy, przegrała wszystkie cztery starcia z Lechem.

Lech po raz kolejny pokonał Wartę. Portugalczyk bohaterem

W pierwszej połowie niedzielnego meczu obie drużyny nie stworzyły sobie dogodnych okazji do zdobycia bramki. Najbliżej szczęścia był Adam Zrelak, który w doliczonym czasie mógł otworzyć wynik, ale po jego uderzeniu głową piłka odbiła się od poprzeczki.

To, co najważniejsze w tym spotkaniu, wydarzyło się tuż po przerwie. W 53. minucie. Filip Szymczak wypatrzył na lewym skrzydle Afonso Sousę. Portugalczyk oddał techniczny strzał z pierwszej piłki i dał Lechowi prowadzenie.

Od tego momentu obie drużyny nie wykreowały sobie dobrych szans na zdobycie kolejnych bramek. Co prawda w ostatnich minutach błąd przy wyjściu do dośrodkowania popełnił Filip Bednarek, jednak nie miało to negatywnych konsekwencji dla Lecha.

Lech wygrał i zbliżył się do czołówki. Za dwa tygodnie zagra z liderem

Dzięki tej wygranej podopieczni Johna van den Broma awansowali na 7. miejsce w tabeli. W pierwszym spotkaniu po przerwie na reprezentację zmierzą się z liderującą Legią Warszawa. Mecz odbędzie się w sobotę, 1 października o godzinie 17.30.

Po derbowej porażce Warta Poznań pozostanie na 16. miejscu w tabeli, jednak wyżej sklasyfikowanym Koronie Kielce i Piastowi Gliwice ustępuje wyłącznie bilansem bramkowym. W następnej kolejce jej rywalem będzie Śląsk Wrocław. Mecz odbędzie się w poniedziałek, 3 października o godzinie 19.