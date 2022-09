Latem tego roku Fabian Piasecki przeniósł się do Rakowa Częstochowa. Napastnik jest obecnie w dobrej formie i ma na koncie już trzy trafienia. Kolejną okazję do zdobycia bramki miał w sobotę o 17:30. Tego dnia ekipa Marka Papszuna zmierzyła się z Radomiakiem w 10. kolejce Ekstraklasy.

REKLAMA

Zobacz wideo Tyle zarabia Grbić w reprezentacji Polski. Jak wygląda jego przyszłość? [Sport.pl LIVE]

Kapitalne trafienie Piaseckiego

Piasecki strzelił w tym meczu kolejnego gola i było to naprawdę niesamowite trafienie. Napastnik otrzymał piłkę w polu karnym i uderzył ją z przewrotki w kierunku bramki. Strzał był na tyle precyzyjny, że bramkarz Radomiaka nie miał z nim żadnych szans. Można być pewnym, że gol Piaseckiego zostanie nominowany do bramki sezonu.

Piękny gol Piaseckiego został skomentowany przez dziennikarzy. "O Matko Boska, co za bramka, przecież to jest w ogóle niepojete" - napisał Jakub Białek z Weszło. "Fabian Piasecki znów z golem sezonu. Tym razem bez naciągania. Co za cudo!" - dodał Przemysław Michalak z tej samej redakcji.

Pod wrażeniem tego trafienia był także bramkarz Radomiaka Gabriel Kobylak. - Bardzo dobre dośrodkowanie. Zaspaliśmy na drugim słupku. No idealny strzał, nie miałem nic do powiedzenia - powiedział w przerwie meczu.

Kung-fu Collins. Obrońca Wolverhampton pomylił dyscypliny [WIDEO]

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Raków Częstochowa prowadzi z Radomiakiem 3:0. Na listę strzelców wpisali się Stratos Svarnas i Ivi Lopez.

Lewandowski "szalenie pazerny". Tak zdobył drugiego gola [WIDEO]