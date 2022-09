Śląsk zaczął, Piast skończył. Dwa gole w Gliwicach [WIDEO]

Obie drużyny nie mogły zaliczyć początku tego sezonu do specjalnie udanych. Śląsk Wrocław w pierwszych dziewięciu kolejkach zdobył 12, a Piast Gliwice 10 punktów, przez co jedni i drudzy zajmowali miejsca w dolnej połowie tabeli. Śląsk był dziesiąty, a Piast dopiero piętnasty.

REKLAMA

Zobacz wideo TV tego nie pokazała. Kibole kontra ochrona. Bandyci zniszczyli święto piłki

Remis w Gliwicach. Piast zremisował ze Śląskiem

Pierwszą sytuację w tym meczu stworzył sobie Piast i to już w 4. minucie, ale Tomasz Mokwa przegrał pojedynek z bramkarzem gości Michałem Szromnikiem. Kolejne minuty należały z kolei do wrocławian - strzały z dystansu Johna Yeboaha i Victora Garcii zdołał obronić Frantisek Plach, ale i Słowak musiał skapitulować w 29. minucie, gdy po interwencji VAR Śląsk otrzymał rzut karny za zagranie ręką Jakuba Czerwińskiego. Z jedenastu metrów pewnie do siatki trafił Patrick Olsen.

Opcja atomowa ws. transmisji meczów ekstraklasy. Kibice mogą dostać cios

Goście zdołali się utrzymać na prowadzeniu przez zaledwie sześć minut - po perfekcyjnym dośrodkowaniu z rzutu wolnego Damiana Kądziora strzałem z powietrza do remisu doprowadził Constantin Reiner. VAR sprawdzał jeszcze, czy zawodnik Piasta nie był na spalonym, ale po dwuminutowej analizie gol został uznany, a dzięki temu do przerwy w Gliwicach był remis 1:1.

W drugiej połowie obie drużyny miały szanse na zwycięskiego gola. Dwie kolejne interwencje musiał zaliczyć Frantisek Plach, który poradził sobie ze strzałem głową Erika Exposito, jak i próbą Patricka Olsena. U gospodarzy dwukrotnie sam na sam z bramkarzem wychodzili napastnicy Piasta, Kamil Wilczek i Alberto Toril. Toril nawet zdołał minąć Szromnika i wpakować piłkę do siatki, ale w obu sytuacjach koniec końców był spalony. W końcówce znowu wykazać musiał się Plach, który tym razem wygrał pojedynek z Nahuelem Leivą.

Wynik tego meczu po przerwie się nie zmienił. Piast Gliwice zremisował ze Śląskiem Wrocław 1:1 i oba zespoły dołożyły do swojego dorobku po jednym punkcie. Śląsk (13 pkt) awansował przez to na dziewiąte, a Piast (11 pkt) na jedenaste miejsce.