Nagranie z Ekstraklasy podbija sieć. 'Finezyjna' akcja hitem Internetu [WIDEO]

Zobacz wideo Lewandowski wrócił do domu. Reakcja kibiców podzielona

Obie ekipy grały ze sobą w ostatniej kolejce Ekstraklasy. Spotkanie obfitowało w wiele wydarzeń - był nieuznany gol Macieja Gajosa, dwie bramki samobójcze (Patryka Janasika i Davida Steca), przestrzelony rzut karny Erika Exposito i czerwona kartka dla Mario Malocy

W sieci najbardziej pamiętnym momentem tego spotkania była jednak wymiana pomiędzy zawodnikami... obu drużyn. W pewnym momencie spotkania na murawie zapanował chaos, nad którym nie potrafił zapanować żaden z piłkarzy. Kilkusekundowy "popis" niedokładności i braku pomysłu został opublikowany na profilu "Out Of Context Football" na Twitterze, który obserwuje ponad 1,8 miliona internautów. Dotychczas wideo zebrało pona 800 tysięcy odsłon, a liczba ta wciąż rośnie.

Śląsk Wrocław i Lechia Gdańsk to zespoły, które z pewnością nie mogą zaliczyć początku obecnego sezonu do udanych. O ile pierwsza z drużyn może mówić po prostu o słabym starcie w krajowych rozgrywkach, to druga jeszcze kilka tygodni temu musiała łączyć grę w lidze ze zmaganiami w europejskich pucharach.

Prowadzony przez Ivana Djurdjevicia Śląsk nie może złapać odpowiedniej regularności. Od początku rozgrywek drużyna z Wrocławia zanotowała trzy zwycięstwa, trzy remisy i trzy porażki, co na ten moment daje jej 10. miejsce w lidze. W międzyczasie wrocławianie wygrali 4:0 z Ruchem Wysokie Mazowieckie w Pucharze Polski.

Lechia zaczęła sezon pod wygranego dwumeczu z macedońską Akademiją Pandew w eliminacjach konferencji Europy, po czym odpadła po rywalizacji z Austrią Wiedeń (1:2 w dwumeczu). Bilans drużyny z Gdańska w Ekstraklasie jest jednak fatalny - tylko jedna wygrana i aż sześć porażek, co po ośmiu kolejkach daje jej ostatnie miejsce ze stratą sześciu punktów do pierwszego bezpiecznego miejsca.