Doskonałe wiadomości dla kibiców Lecha. Gwiazdor podpisał nowy kontrakt

Za Michałem Skórasiem dobre tygodnie, które poskutkowały pierwszym w karierze powołaniem do reprezentacji Polski. 22-latek wraz z Lechem Poznań awansował do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, a teraz zdecydował się przedłużyć umowę z mistrzami Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomek Fornal i Kuba Kochanowski zażartowali z Bartka Kurka. Wszystko nagrał rozbawiony Karol Kłos

Michał Skóraś na dłużej w Lechu Poznań. Nowa umowa pomocnika. "Jestem niezwykle szczęśliwy"

We wtorkowe przedpołudnie Lech Poznań poinformował o podpisaniu nowego kontraktu przez Michała Skórasia. Pomocnik, który wystąpił w tym sezonie w 18 spotkaniach, przedłużył umowę do końca czerwca 2026 roku.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

"Poniedziałkowe powołanie do reprezentacji Polski to nie koniec ważnych wiadomości odnośnie Michała Skórasia. Skóra właśnie przedłużył kontrakt z Kolejorzem, a nowa umowa będzie obowiązywać do końca czerwca 2026 roku" - czytamy na Twitterze mistrza Polski.

Lech Poznań ma powody do niepokoju. "Duży ból, nie ma progresu"

- Bardzo się z tego powodu cieszę. Dziękuję za to kolejne zaufanie ze strony całego klubu. Jestem niezwykle szczęśliwy, że na kolejne lata będę mógł zostać w tym zespole i cały czas reprezentować niebiesko-białe barwy - powiedział piłkarz na łamach oficjalnej strony klubu.

Mistrzostwo Polski, Liga Konferencji Europy i powołanie do reprezentacji. Świetne miesiące Skórasia

Michał Skóraś urodził się 15 lutego 2000 roku i jest wychowankiem MOSiR-u Jastrzębie-Zdrój. Do Akademii Lecha Poznań trafił w wieku 15 lat. Do pierwszej drużyny dołączył zaś w 2019 roku, a pół roku później został wypożyczony do Rakowa Częstochowa, w którym zadebiutował w Ekstraklasie. Do Poznania wrócił w styczniu 2020 roku i od tamtej pory rozegrał łącznie 96 spotkań w barwach Lecha. W maju świętował pierwsze w karierze mistrzostwo Polski, a kilka tygodni temu awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. 12 września otrzymał pierwsze w karierze powołanie do reprezentacji Polski.

Czesław Michniewicz zaskoczył. Kim są debiutanci w reprezentacji Polski?