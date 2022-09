Legia Warszawa brutalnie sprowadzona na ziemię. "Kompromitacja"

Legia Warszawa mogła zostać liderem Ekstraklasy po tym, jak Wisła Płock przegrała 0:2 z Radomiakiem Radom, a Pogoń Szczecin zremisowała 2:2 z Lechem Poznań. Zespół prowadzony przez Kostę Runjaicia przegrał 0:4 z Rakowem Częstochowa po bramkach Iviego Lopeza, Fabiana Piaseckiego oraz dublecie Bartosza Nowaka. "Zespół Kosty Runjaicia przegrał pierwszy raz od 29 lipca i nie wykorzystał szansy na awans na pozycję lidera ligi" - czytamy w relacji pomeczowej w Sport.pl.

"Wynik Legii nie może szokować". Twitter komentuje porażkę Legii Warszawa z Rakowem Częstochowa

"Zamiast być kreatywnym z przodu, to my wykazaliśmy wybitną kreatywnością w defensywie" - napisał użytkownik "Merytoryczny Hejter".

"Piękne sprowadzenie na ziemię wszystkich naszych gwiazdek i pierwszych symptomów oderwania wśród kibiców" - czytamy.

"W zasadzie to chyba tak to będzie wyglądało jak będziemy grać z lepszym zespołem. Umówmy się, wynik punktowy do tej pory był ponad stan, z gry nie wynikało" - napisał Jakub.

"Nie zna się ten Papszun. Mówił, że Raków wygra 2:0, a wygrał 4:0" - stwierdził Przemysław Michalak, dziennikarz weszlo.com.

"Raków lepszy w każdym elemencie. Na średnim poziomie tylko Augustyniak i Nawrocki. Sokołowski, Pich czy Rosołek to nie są piłkarze na ten klub" - twierdzi pablopavo.

"Raków brutalnie sprowadził Legię na ziemię" - uważa Maciej Kaliszuk z "Przeglądu Sportowego".

"Wynik Legii nie może szokować. Ta po prostu zagrała kolejny z rzędu słaby mecz. Bolesna weryfikacja na tle poważnego przeciwnika" - pisze Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl.

"Fabian Piasecki Fussballgott" - napisał Leszek Milewski z Goal.pl.

"Znienawidzone ITI i wyszydzane Daewoo łącznie nie naraziły Legii nawet na ułamek tych kompromitacji, na które naraził ją Dariusz Mioduski z ekipą" - stwierdził Dawid Miązek.

"Legia w ostatnich tygodniach może nie grała wielkich meczów, ale wyniki się w miarę zgadzały. Trochę było pojedynczych zrywów i przepychanie wygranych. Dzisiaj okazało się, że może na średniaków to wystarczy, ale od Rakowa to ją dzieli bardzo dużo" - uważa Maciej Łuczak z Meczyki.pl.