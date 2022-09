Lukas Podolski drwi z Piasta Gliwice. Ależ odpowiedź

Lukas Podolski to piłkarz bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Przekonali się o tym kibice Legii Warszawa, którzy przy okazji meczu z Górnikiem Zabrze przygotowali specjalną oprawę. Na trybunie stadionu w Warszawie zawisł zielony transparent z napisem "Fatalna sytuacja w Odrze, przyczyną gówno w wiodrze". A nad nim namalowano dziewczynę piorącą w rzece koszulki Górnika. Za nią stało wiadro, a w nim znajdowała się koszulka z numerem 10 i nazwiskiem "Podolski".

37-latek postanowił odpowiedzieć na zaczepkę przez Twittera. "Słoiki nauczcie się geografii, Odra nie płynie przez Zabrze, ale widać żyleta tego nie wie. A może zapomnieliście, bo zaczadziła was Czajka i to gówno co Wam płynie pod nosem. Szacunek, że wydajcie kasę na farby, żeby mnie promować. Fajnie wyglądała ta 10 dzięki wam" - napisał Podolski.

Podolski odpowiada Piastowi Gliwice

Jak widać, nie ma co zaczepiać Podolskiego, bo będzie bronił Górnika w każdej sytuacji. Na niespełna półtorej godziny przed startem meczu Górnik Zabrze - Piast Gliwice napastnik opublikował dwa zdjęcia. Na pierwszym widzimy projekt stadionu Piasta. Na drugim z kolei jest kurnik. "Instagram kontra rzeczywistość" - podpisał krótko obie fotografie.

W ten sposób Podolski odpowiedział na wpis Piasta Gliwice. Na stronie klubu pojawił się post z identycznym wpisem, ale na zdjęciach było widać stadion Górnika Zabrze. Na pierwszym: nowopowstałe trybuny obiektu. Natomiast na drugim czwarta trybuna, której remont dopiero się zacznie.

Górnik Zabrze zaczął przebudowę stadionu blisko 15 lat temu. Klub potrzebował wielu lat, aby doprowadzić obiekt do obecnego stanu. Jedynym co pozostało do przebudowania, jest czwarta trybuna. Górnik nie miał wcześniej środków, by móc rozpocząć jej przebudowę. Jednakże z pomocą przyszło miasto, które przeznaczy na remont 143 mln zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone zabezpieczenie kredytów bankowych. Zaciągnięte świadczenia mają zostać uregulowane do 2032 roku - informuje "Dziennik Zachodni". Koniec budowy czwartej trybuny zaplanowano z kolei na 2025 rok.

Arena Zabrze po przebudowie będzie miała prawie 32 tys. miejsc dla kibiców. Czwarta trybuna będzie też centralną. Właśnie tam zostanie wybudowane wejście główne, loża VIP oraz miejsca dla dziennikarzy.