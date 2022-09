Podolski junior ma 14 lat i idzie w ślady ojca. Strzela gola za golem

34 mecze, dziewięć goli, siedem asyst - to statystyki Lukasa Podolskiego w Górniku Zabrze. Mistrz świata z 2014 roku dotrzymał słowa i zeszłego lata trafił do klubu, któremu kibicuje. Nie była to jednak tylko jednoroczna przygoda. Podolskiemu było tak dobrze w Górniku, że zdecydował się przedłużyć z nim kontrakt o kolejny rok.

37-latek nie ukrywał jednak, że nie była to jedynie jego samodzielna decyzja. - Spytałem syna w aucie. Chcesz zostać w Zabrzu? Wracamy do Kolonii, do Turcji? Zostajemy? - opowiadał Podolski na konferencji prasowej. 14-letni Louis Gabriel Podolski odpowiedział: "Tato, ja chcę tu zostać. Chodzę na Torcidę i czuję się dobrze w Akademii Górnika".

Syn Podolskiego już strzela gole

Podolski junior jest podstawowym zawodnikiem drużyny U-15 Górnika, która na co dzień występuje w Centralnej Lidze Juniorów. Zespół ten w dobrym stylu zaczął obecny sezon. W pierwszym meczu górnicy pokonali Olympic Wrocław 3:2.

Tydzień później zabrzanie rozbili 6:1 Chrobrego Głogów, a Podolski junior zdobył jedną z bramek. Przed tygodniem zawodnik wyczynu już nie powtórzył, a Górnik przegrał 1:2 z liderem rozgrywek - Odrą Opole.

Kolejny mecz zespół Andrzeja Orzeszka i Tomasza Machy zagra w niedzielę. Rywalem trzeciego w tabeli Górnika będzie GKS Katowice. To obecnie ostatni zespół ligi, który w obecnym sezonie nie zdobył jeszcze punktu, a przed tygodniem przegrał aż 0:5 z Zagłębiem Lubin.

Podolski junior będzie miał szansę na kolejnego gola. Syn Lukasa zapowiada się na interesującego zawodnika, a jeszcze osiem lat temu widzieliśmy jego zdjęcie, gdy wraz z ojcem celebrował mistrzostwo świata, jakie Niemcy zdobyli na brazylijskich boiskach.