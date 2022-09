Rafał Wolski ukarany. Długa przerwa po skandalicznym zachowaniu

W poniedziałek Wisła Płock podejmowała u siebie Górnik Zabrze w ramach spotkania 8. kolejki ekstraklasy. Mecz ostatecznie zakończył się remisem 1:1. Zawodnicy gospodarzy grali w osłabieniu od 59. minuty spotkania, po tym jak czerwoną kartkę ujrzał Rafał Wolski.

Wolski ukarany przez Komisję Ligi. Cztery mecze pauzy

W jednej z akcji pomocnik Wisły sfaulował Erika Janżę. Na tym się jednak nie skończyło. Gdy Słoweniec się przewracał, 29-latek przebiegł mu po plecach. Sędzia nie miał wątpliwości, że było to zamierzone działanie i pokazał Wolskiemu czerwoną kartkę.

Wrócił na boisko po półtora roku przerwy i od razu zwycięstwo. "Bardzo się cieszę"

Pierwotnie wydawało się, że piłkarz spędzi poza boiskiem jedno bądź też dwa spotkania, a więc tyle, ile grozi za wyrzucenie z boiska. Tylko że na tym się nie skończyło. Jak donosi TVP Sport, brutalnemu przewinieniu Wolskiego przyjrzała się Komisja Ligi. - Rafał Wolski zawieszony na cztery mecze - poinformował na Twitterze dziennikarz Piotr Kamieniecki.

To surowa kara, bo najczęściej komisja decydowała się na kary sięgające trzech meczów. 29-letni pomocnik w związku z wymierzoną karą opuści mecze z Radomiakiem Radom (10.09), Zagłębiem Lubin (18.09.), Piastem Gliwice (30.09) oraz Jagiellonią Białystok (7.10).

To była pierwsza czerwona kartka w seniorskiej karierze Wolskiego. Choć na boisku najczęściej zachowuje się prawidłowo, to poza murawą dopuścił się już w ostatnim czasie także innych przewinień. Niedawno media poinformowały, że pomocnik został prawomocnie skazany przez sąd za jazdę po alkoholu. Do sytuacji miało dojść w sierpniu ubiegłego roku. Wolski miał ponad 1,7 promila we krwi. Sąd zdecydował odebrać 29-latkowi prawo jazdy i ukarać grzywną łącznie w wysokości 12,5 tysiąca złotych. Ponadto zawodnika ukarała także Wisła Płock, o czym szerzej pisaliśmy ->>> TUTAJ.

Wisła Płock znakomicie rozpoczęła sezon Ekstraklasy. Po ośmiu kolejkach drużyna Pavola Stano jest liderem tabeli z dorobkiem 17 punktów. Spory wpływ na postawę zespołu ma właśnie Rafał Wolski. 29-latek zdobył już pięć bramek oraz zaliczył trzy asysty. Piłkarz jest zdecydowanym liderem drużyny i kibice będą bardzo ciekawi, jak jego drużyna wypadnie w czterech kolejkach bez jego udziału.