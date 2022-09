Wrócił na boisko po półtora roku przerwy i od razu zwycięstwo. "Bardzo się cieszę"

W sierpniu 2019 roku Patryk Dziczek przeniósł się z Piasta Gliwice do Lazio. Polak od razu został wypożyczony do występującej ówcześnie w Serie B Salernitany. Zawodnik mógł liczyć w tym klubie na regularną grę i wydawało się, że jego kariera nabierze rozpędu. Wszystko zmieniły wydarzenia z lutego 2021 roku. Podczas meczu przeciwko Ascoli Dziczek upadł na murawę, po czym błyskawicznie został przetransportowany do szpitala. Okazało się, że piłkarz miał atak epilepsji.

Patryk Dziczek szczęśliwy z powrotu do gry

Przez półtora roku Dziczek nie wyszedł ani razu na boisko. Długo nie uprawiał w ogóle sportu, a w ostatnich miesiącach trenował indywidualnie. Ostatecznie lekarze zezwolili mu na powrót do gry i Polak pod koniec okienka transferowego przeniósł się ponownie do Piasta Gliwice, z którym podpisał trzyletni kontrakt.

Dziczek zdążył już nawet rozegrać jeden mecz w barwach nowego-starego klubu. Pomocnik pojawił się na boisku w 82. minucie meczu z Miedzią Legnica (2:1) zmieniając Michała Kaputa. Polak wypowiedział się o swoim pierwszym spotkaniu po długiej przerwie w rozmowie z oficjalną stroną Piasta. - Pierwsza połowa była trudniejsza do odczytania przeciwnika, ale druga po wprowadzonych przez trenerów korektach wyglądała dużo lepiej, dlatego tym bardziej cieszę się, że jest wygrana. Przy okazji mój powrót na boisko i trzy punkty zostały zdobyte. Teraz naszym celem jest powtórzyć ten wynik w derbach, by kolejne trzy punkty przyjechały do Gliwic - wyznał Dziczek.

Kolejną okazję do wyjścia na boisko Dziczek będzie miał już w najbliższą sobotę o 20:00. Wówczas Piast Gliwice zagra z Górnikiem Zabrze w dziewiątej kolejce Ekstraklasy. Obecnie zespół z Gliwic zajmuje 13. miejsce w tabeli z dorobkiem dziewięciu punktów.

