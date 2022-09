Skandaliczne zachowanie Rafała Wolskiego. Czerwona kartka to za mało

Wisła Płock znakomicie rozpoczęła sezon Ekstraklasy. Po ośmiu kolejkach drużyna Pavola Stano jest liderem tabeli z dorobkiem 17 punktów. Spory wpływ na postawę zespołu z Płocka ma Rafał Wolski. 29-latek zdobył już pięć bramek oraz zaliczył trzy asysty. Piłkarz jest zdecydowanym liderem drużyny, choć w ostatnim spotkaniu się nie popisał i dał zły przykład kolegom z boiska.

Rafał Wolski ukarany czerwoną kartką. Na tym może się jednak nie skończyć

W poniedziałek Wisła Płock podejmowała u siebie Górnik Zabrze w ramach spotkania 8. kolejki ekstraklasy. Mecz ostatecznie zakończył się remisem 1:1. Zawodnicy Stano grali w osłabieniu od 59. minuty spotkania, po tym jak czerwoną kartkę ujrzał właśnie Wolski.

W jednej z akcji pomocnik Wisły sfaulował Erika Janżę. Na tym się jednak nie skończyło. Gdy Słoweniec się przewracał, 29-latek przebiegł mu po plecach. Sędzia nie miał wątpliwości, że było to zamierzone działanie i pokazał Wolskiemu czerwoną kartkę.

Wydawało się, że piłkarz spędzi poza boiskiem jedno bądź też dwa spotkania, a więc tyle, ile grozi za wyrzucenie z boiska. Tylko że na tym może się nie skończyć. Jak donosi TVP Sport brutalnemu przewinieniu Wolskiego przyjrzy się Komisja Ligi. W tej sytuacji organ może zadecydować o zaostrzeniu kary. Najczęściej komisja podejmowała decyzję o zawieszeniu na trzy spotkania. W związku z tym 29-letni pomocnik mógłby opuścić mecze z Radomiakiem Radom (10.09), Zagłębiem Lubin (18.09.) oraz Piastem Gliwice (30.09).

To była pierwsza czerwona kartka w seniorskiej karierze Wolskiego. Choć na boisku najczęściej zachowuje się prawidłowo, to poza murawą dopuścił się już w ostatnim czasie także innych przewinień. Niedawno media poinformowały, że pomocnik został prawomocnie skazany przez sąd za jazdę po alkoholu. Do sytuacji miało dojść w sierpniu ubiegłego roku. Wolski miał ponad 1,7 promila we krwi. Sąd zdecydował odebrać 29-latkowi prawo jazdy i ukarać grzywną łącznie w wysokości 12,5 tysiąca złotych. Ponadto zawodnika ukarała także Wisła Płock, o czym szerzej pisaliśmy ->>> TUTAJ.