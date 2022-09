Miedź najpierw zaskoczyła Piasta. Potem spadła na dno ekstraklasy

Poniedziałkowy mecz można określić mianem starcia dwóch tonących okrętów. Zarówno Piast Gliwice, jak i Miedź Legnica mają za sobą rozczarowujący początek sezonu i przed spotkaniem znajdowały się na miejscach spadkowych. Piast był szesnasty, a Miedź siedemnasta. Gorszy start w rozgrywkach zanotowała tylko Lechia Gdańsk.

Miedź strzeliła dwie bramki i do przerwy...remisowała 1:1. VAR musiał interweniować

Pierwsza połowa obfitowała w sporo emocji w Gliwicach. Od początku nieco lepiej wyglądali jednak goście z Legnicy, którzy już w 9. minucie mieli bardzo dobrą sytuację, aby wyjść na prowadzenie. Beniaminek wyprowadził szybką kontrę, jednak strzał Luciano Narsingha nie zaskoczył Frantiska Placha. Dziesięć minut później było już 1:0 dla legniczan. Bardzo ładną dwójkową akcję zaprezentowali Hubert Matynia i Olaf Kobacki, a ten drugi nie miał problemu z pokonaniem bramkarza Piasta.

Kilka minut później drugą bramkę dla Miedzi zdobył Chuca, jednak po interwencji VAR-u gol został anulowany. Zdaniem sędziów Chuca był na spalonym. Warto dodać, że sprawdzanie akcji trwało ponad trzy minuty, a spalony był jednak dość oczywisty - co wzbudziło emocje wśród internautów. "Znak czasów. Piłkarz zdobywa gola i nie wie czy się cieszyć, czy jednak nie. Interwencja VAR trwała jakieś dobre trzy minuty, choć Chuka od początku czuł, że trafienie to nie zostanie zaliczone…" - czytamy na Twitterze.

Kiedy wydawało się, że Miedź będzie do przerwy prowadzić, to do akcji wkroczył Constantin Reiner, który silnym strzałem głową pokonał Pawła Lenarcika. Warto podkreślić, że idealnym dośrodkowaniem w tej akcji popisał się Damian Kądzior.

Nudna druga połowa. Jakub Czerwiński zagwarantował gospodarzom trzy punkty, powrót Dziczka

Po zmianie stron działo się o wiele mniej. Intensywność meczu spadła i obie drużyny nie stwarzały już tak wielu sytuacji. W 66. minucie najlepszą z nich wykorzystał Jakub Czerwiński i wyprowadził Piasta na prowadzenie. Stoper wykorzystał wrzutkę Damiana Kądziora, dla którego była to druga asysta tego wieczoru. W 82. minucie na placu gry pojawił się Patryk Dziczek, dla którego był to powrót do gry po 562 dniach przerwy spowodowanych problemami zdrowotnymi. Ostatecznie Piast Gliwice wygrał 2:1 i awansował na 12. miejsce. Dla Miedzi była to piąta porażka w sezonie.