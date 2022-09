Zmiany w składzie Lecha i jego rywali tuż przed startem Ligi Konferencji Europy

Lech Poznań w tym tygodniu rozpocznie rywalizację w Lidze Konferencji Europy. Grupowymi rywalami mistrza Polski będą Austria Wiedeń, Villarreal oraz Hapoel Beer Szewa. W kadrach wszystkich czterech zespołów doszło do kilku zmian w porównaniu do eliminacji. Lech zgłosił do rozgrywek Mateusza Żukowskiego.

