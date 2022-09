Spowiedź Macieja Sikorskiego. "Piłem cztery lata, włączał mi się szwendacz"

Alkoholizm to poważna choroba, która może dotknąć każdego bez względu na wiek, pochodzenie, czy status społeczny. Obecna jest także w sporcie. Największą przestrogą dla piłkarzy jest historia Dawida Janczyka, który przez nadużywanie alkoholu zniszczył sobie karierę.

Maciej Sikorski z Wisły Płock otwarcie opowiada o problemach z alkoholem. "Piłem przez cztery lata"

Inną osobą związaną z piłką nożną, która zmagała się z tego typu problemami, jest trener bramkarzy Wisły Płock Maciej Sikorski. Opowiedział o tym w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego". - Piłem cztery lata niemal codziennie. Byłem takim wieczornym alkoholikiem. Siadałem przed telewizorem i piłem. Zaczynałem od dwustu gramów. Nie ma? To kolejne dwieście. Skończyło się? To do sklepu po kolejne dwieście. Wracałem z treningu do mieszkania na Pradze, piłem w samotności i włączał mi się szwendacz. Gdy nie znalazłem towarzystwa, to samemu kręciłem się po Warszawie. W grę wchodziły alkohol i inne używki. - powiedział Sikorski.

Sikorski wyznał również, co skłoniło go do pójścia na terapię. - Byłem niedojrzały emocjonalnie. Tak naprawdę zrozumiałem to dopiero po śmierci mamy, choć i tak potrzebowałem jeszcze kilku miesięcy. Musiałem doświadczyć przykrego zdarzenia, żeby powiedzieć "stop". Stop używkom. Miałem 36 lat. Zmienię się albo źle skończę. To wiązało się z półroczną terapią odwykową - dodał.

Ostatecznie trener pokonał alkoholizm. W wywiadzie wspomniał także o innej sytuacji, która zmobilizowała go do walki z nałogiem. - Na kolacji u znajomych trochę nawywijałem. Nic nie pamiętałem. Gdy następnego dnia koleżanka zaczęła opowiadać, co wyprawiałem, to nie wierzyłem. I to był moment zwrotny, całkowicie zmieniłem myślenie. To jedyna droga, chęć zmiany musi wyjść od osoby uzależnionej. Bo jeśli ktoś nadal chce się bawić, tańczyć, pić i ćpać, to ratunkiem może być tylko on sam. Przestałem 29 września 2014 roku. Wkrótce minie osiem lat w pełnej czystości - wyznał Sikorski.

Maciej Sikorski w przeszłości był także piłkarzem i grał na pozycji bramkarza. Występował w takich klubach jak między innymi Polonia Warszawa, Znicz Pruszków i Dolcan Ząbki. Po zakończeniu kariery został trenerem bramkarzy. W latach 2016-2021 był związany z Rakowem Częstochowa. Od zeszłego roku pracuje w Wiśle Płock.

Wisła Płock po siedmiu kolejkach zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 16 punktów. Do pierwszej Legii traci punkt, ale ma jeden mecz rozegrany mniej. Najbliższym rywalem drużyny Pavola Stano będzie Górnik Zabrze. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek o 20:30.

