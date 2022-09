Górnik Zabrze bez Lukasa Podolskiego. "Mam kłopot"

Lukas Podolski pauzuje od meczu ze Stalą Mielec, przegranego przez Górnik Zabrze 1:3. Niemiecki pomocnik rozegrał wówczas pełne 90 minut i zanotował asystę, jednak od tamtej pory opuścił mecze z Legią Warszawa i Jagiellonią Białystok, a także z Ruchem Chorzów w Pucharze Polski. Jak się okazuje, to nie koniec kłopotów mistrza świata z 2014 roku.

Górnik Zabrze w poniedziałek zmierzy się z Wisłą Płock w ostatnim meczu 8. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. I jak się okazuje, Podolski nie będzie mógł także zagrać w tym spotkaniu. Wszystko z powodu kontuzji kolana, która aktualnie uniemożliwia mu grę w kolejnych meczach.

Podolski zdradza szczegóły kontuzji. "Sezon jest długi, a ja chcę dalej grać w piłkę"

Podolski nie ukrywa, że żałuje, że nie może grać w kolejnych spotkaniach, m.in. takich jak te z Legią czy Ruchem. - Mam kłopot z kolanem, jest tam naciągnięcie. Nie daję sobie jakiegoś terminu, że mam szybko wrócić. Robię swoje i zobaczymy, kiedy będzie ten moment. Sezon jest długi, a ja chcę dalej grać w piłkę czy w tych rozgrywkach, czy jeszcze potem. Nie ma więc co ryzykować czy zagram jedno spotkanie wcześniej, czy później, ale na pewno bardzo żałuję, że nie mogę występować, bo takie mecze jak choćby te ostatnio z Legią czy z Ruchem, to coś, co lubię i kocham - powiedział Podolski, cytowany przez Interię.

Jeśli Wisła Płock wygra poniedziałkowe spotkanie z Górnikiem Zabrze, powróci na pozycję lidera piłkarskiej ekstraklasy. Zespół prowadzony przez Bartoscha Gaula nie może jednak pozwolić sobie na kolejne wpadki - aktualnie znajduje się na 15. miejscu w tabeli, mając tylko 8 punktów zdobytych w sześciu meczach. Pewnym pocieszeniem w tej sytuacji może być fakt, że zabrzanie mają także do rozegrania zaległy mecz z Lechią Gdańsk.