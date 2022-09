Lechia pokazuje nową twarz. Klub zaczął "ułaskawiać" kibiców

Wyniki Lechii Gdańsk w ostatnim czasie były rozczarowujące. W sierpniu trójmiejska drużyna przegrała wszystkie mecze i jest ostatnia w ligowej tabeli. Po porażkach z Koroną Kielce (0:1), Radomiakiem Radom (1:4), Miedzią Legnica (1:2) oraz Lechem Poznań (0:3) władze klubu zdecydowały się zwolnić trenera Tomasza Kaczmarka. Póki co na stanowisku zastąpi go Maciej Kalkowski. Oprócz zmiany na ławce trenerskiej doszło też do zmiany...nastawienia administratorów oficjalnego konta klubu na Twitterze do fanów zespołu.

Lechia Gdańsk blokuje i odblokowuje kibiców. "Wyciągamy rękę na zgodę"

W ostatnim czasie środowisko kibiców Lechii Gdańsk było zaniepokojone nie tylko słabą grą swojej drużyny, ale też sposobem komunikacji klubu z fanami. Nie da się ukryć, że w Gdańsku funkcjonowała ona bardzo słabo, czego dowodem są m.in. bany na Twitterze. Zarządzający oficjalnym kontem Lechii Gdańsk na Twitterze decydowali się na blokowanie kibiców, którzy w komentarzach czy też na swoich profilach w wulgarny sposób krytykowali grę drużyny oraz poczynania władz. Aż do dziś.

W piątek na koncie klubu pojawił się oficjalny komunikat, w którym poinformowano o... ułaskawieniu i odblokowaniu zbanowanych. "Drodzy kibice, wyciągamy do Was rękę na zgodę" - czytamy na koncie Lechii. Jednocześnie gdański klub poinformował o tym, że jeśli sytuacja i wulgarne komentarze będą się powtarzać, to ponownie kibice będą blokowani.

"Ogłaszamy, że odblokujemy Wasze konta na Twitterze, ale zanim to nastąpi, chcemy Wam przekazać, że: nadal nie tolerujemy wulgaryzmów, wyzwisk i innego rodzaju obraźliwych słów nie tylko w kierunku klubu, ale także pomiędzy Wami - kibicami. Szanujmy się wzajemnie. Kto nie będzie przestrzegał tych zasad, będzie musiał liczyć się z tym, że ponownie zostanie zablokowany" - informuje Lechia.

Ponadto portal lechia.gda.pl zauważył kolejną istotną zmianę w poczynaniach administratorów konta. Lechia zaczęła bowiem...odpowiadać na pytania fanów zamieszczone w komentarzach. Te dotyczyły m.in. zapisu z konferencji przed meczem z Wartą, a także tego kto poprowadzi Lechię w najbliższej kolejce Ekstraklasy. "Niesamowity dzień na Twitterze. Lechia Gdańsk - pozdrawiamy i liczymy na 3 punkty jutro! Cała Lechia zawsze razem" - czytamy na koncie serwisu.

Lechia Gdańsk najbliższy mecz ligowy rozegra w sobotę 3 września o 17:30. Gdańszczanie zmierzą się u siebie z Wartą Poznań.