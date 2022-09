STS oficjalnym sponsorem Lechii Gdańsk

– Kontrakt sponsorski z Lechią Gdańsk to dla nas kolejny ważny etap skutecznie i szeroko realizowanej od lat strategii wspierania polskiego sportu. Pozwoli nam na umocnienie pozycji lidera wśród firm prywatnych pod względem inwestycji w sponsoring sportowy w kraju. Cieszymy się, że klub, który regularnie w ostatnich latach zajmuje czołowe miejsca w Ekstraklasie i który reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej, dołącza do grona sponsorowanych przez STS podmiotów. Jestem przekonany, że nasza współpraca przyniesie dużo korzyści obu stronom kontraktu, a skorzystają z niej także kibice, dla których przygotujemy atrakcyjne promocje – mówi Paweł Rabantek, chief marketing officer w STS.

– Otwieramy kolejny, bardzo ważny dla klubu rozdział. Współpraca z największym polskim bukmacherem - firmą STS - który od lat prężnie wspiera sport w naszym kraju, to najlepszy dowód na to, że Lechia Gdańsk jest wiarygodnym i atrakcyjnym partnerem biznesowym. Myślę, że nadchodzący czas obu stronom przyniesie korzyści i pomoże w rozwoju poprzez promocję oraz wspólne działania – powiedział Paweł Żelem, Prezes Zarządu Lechii Gdańsk.

W ramach umowy STS przysługuje tytuł oficjalnego sponsora oraz oficjalnego bukmachera. Kontrakt obejmuje ekspozycję logotypu firmy na stadionie: na bandach LED, dywanach 3D oraz na ściankach sponsoringowych. Ponadto współpraca dotyczyć będzie także działań digitalowych, w tym m.in. aktywności w mediach społecznościowych oraz stronach www.

STS aktywnie angażuje się we wspieranie polskiego sportu, będąc największym prywatnym podmiotem na rodzimym rynku sponsoringu. Firma oprócz Lechii Gdańsk sponsoruje także m.in. reprezentację Polski w piłce nożnej, Lecha Poznań, Jagiellonię Białystok, Zagłębie Lubin, Widzew Łódź czy Polską Ligę Siatkówki. – Branża bukmacherska przekazuje kilkadziesiąt milionów złotych na polski sport każdego roku w ramach działań sponsorskich. Dla klubów, drużyn, stowarzyszeń czy indywidualnych zawodników jest to nieocenione wsparcie pozwalające na realizację celów, a niejednokrotnie na profesjonalne uprawianie sportu. Z roku na rok to zaangażowanie finansowe rośnie – podsumowuje Paweł Rabantek.

