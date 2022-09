Media: Vuković może sprawić sensację i wrócić do pracy w ekstraklasie

Kompromitująca porażka 0:3 w spotkaniu z Lechem Poznań, przelała czarę goryczy i władze Lechii Gdańsk zdecydowały się zwolnić trenera Tomasza Kaczmarka. Była to już piątka porażka zespołu w szóstym ligowym meczu. Lechia ma na koncie tylko trzy punkty i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy.

Lechia Gdańsk ma kandydata do zastąpienia Tomasza Kaczmarka. To Aleksandar Vuković

Tymczasowo drużynę poprowadzi dotychczasowy drugi trener, Maciej Kalkowski. To on przygotuje Lechię do sobotniego meczu z Wartą Poznań. W klubowych gabinetach trwają jednak prace nad znalezieniem nowego szkoleniowca, który podźwignie zespół z kryzysu. Jak podaje portal Weszlo.com, Lechia ma już kilku kandydatów, a jednym z nich jest Aleksandar Vuković.

Serb to oczywiście postać doskonale znana polskim kibicom. Przez lata grał dla Legii Warszawa, a po zakończeniu kariery i rozpoczęciu pracy trenerskiej, prowadził stołeczny klub. Wywalczył z nim mistrzostwo Polski i pokazał się w europejskich pucharach, jednak bez sukcesów. W ubiegłym sezonie, po odejściu Czesława Michniewicza, Vuković wrócił do Legii w roli "strażaka" i uratował klub przed spadkiem. Wraz z końcem sezonu odszedł jednak, a jego miejsce zajął Kosta Runjaić.

Teraz Vuković pozostaje bez pracy, choć w ostatnich tygodniach łączono go z kilkoma klubami. Podobno rozpatrywano jego kandydaturę w Partizanie Belgrad, a także węgierskim Zalaegerszegi. Sezon jednak ruszył, a 43-latek nadal jest "do wzięcia", na czym może skorzystać właśnie Lechia Gdańsk.

Aleksandar Vuković pokazał już, że nie boi się trudnych wyzwań i być może podejmie się próby uratowania sezonu w Gdańsku. Jak podaje Weszlo.com, miał już nawet oglądać z wysokości trybun jeden z meczów Lechii. Pozostaje czekać na rozwój sytuacji.

