Lech zabawił się w Gdańsku. Piękne gole. Lechia na dnie [WIDEO]

Mało kto się spodziewał, że ostatniego dnia sierpnia Lechia Gdańsk i Lech Poznań, czyli dwaj reprezentanci ekstraklasy w europejskich pucharach, będą zajmowali miejsca w strefie spadkowej. Obie drużyny zaliczają dramatyczny falstart na początku nowych rozgrywek. Lech Poznań przed tym meczem był szesnasty z czteroma punktami, a dopiero w niedzielę wygrał swój pierwszy mecz ligowy w tym sezonie, pokonując Piasta Gliwice 1:0. Lechia z kolei notowała serię trzech porażek z rzędu i z trzema punktami zamykała tabelę ekstraklasy.

"La zabawa" Lecha w Gdańsku. Lechia na dnie

Początek tego spotkania był bardzo wyrównany i oba zespoły miały swoje szanse. Dwóch dobrych okazji nie wykorzystał po stronie Lecha Michał Skóraś, z kolei po drugiej stronie boiska uderzenie z dystansu Ilkaya Durmusa obronił Filip Bednarek, a próby Bassekou Diabate i Marco Terrazzino były niecelne.

W 18. minucie gospodarze byli bliscy bramki samobójczej po interwencji debiutującego Joela Abu Hanny, jednak piłka tylko otarła się o poprzeczkę bramki Lecha.

W kolejnej akcji mistrz Polski już jednak rozpoczął strzelanie w Gdańsku. Po dobrze rozegranym rzucie rożnym bardzo ładny techniczny strzał z dystansu oddał Nika Kwekweskiri i zaskoczył nim bramkarza Lechii Dusana Kuciaka.

Tuż przed przerwą było już 2:0 dla "Kolejorza". Tym razem Lech wyprowadził bardzo dobry kontratak, po którym Michał Skóraś dograł piłkę do Kristoffera Velde, a Norweg efektownie zwiódł na skraju szesnastki Kristersa Tobersa i lewą nogą huknął w okienko bramki gospodarzy.

Tuż po zmianie stron Lech Poznań mógł dołożyć także trzecie trafienie, ale płaski strzał Kristoffera Velde zatrzymał się na słupku bramki Kuciaka, a sytuacyjna dobitka Filipa Marchwińskiego okazała się minimalnie niecelna.

Jednak co się odwlecze, to nie uciecze i w 59. minucie było już 0:3. Michał Skóraś rozegrał świetną akcję dwójkową z Filipem Marchwińskim, wyszedł sam na sam z bramkarzem Lechii i z ostrego kąta elegancką podcinką podwyższył prowadzenie "Kolejorza". Po godzinie gry mecz w Gdańsku był już rozstrzygnięty, a to sprawiło, że ostatnie pół godziny nie przyniosło już żadnych większych emocji.

Lechia Gdańsk przegrała na własnym stadionie z Lechem Poznań 0:3. Lechia poniosła czwartą porażkę z rzędu i dalej pozostaje ostatnim zespołem w tabeli ekstraklasy. Lech po drugim kolejnym zwycięstwie zdołał przeskoczyć Piasta Gliwice i wydostać się ze strefy spadkowej, a wciąż ma do rozegrania jeszcze jeden zaległy mecz z Miedzią Legnica.