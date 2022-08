Tomasz Kupisz wraca do ekstraklasy po dziewięciu latach we Włoszech

Jagiellonia Białystok bardzo przeciętnie rozpoczęła nowy sezon ekstraklasy. Pod wodzą nowego trenera Macieja Stolarczyka zespół z Białegostoku zdobył osiem punktów w siedmiu kolejkach i w ligowej tabeli zajmuje dopiero 14. miejsce. Dlatego też dyrektor sportowy klubu Łukasz Masłowski w ostatnich dniach okna transferowego poszukiwał zawodnika, który mógłby jeszcze wzmocnić drużynę Jagi, spoglądając przede wszystkim na pozycję prawego wahadłowego.

REKLAMA

Zobacz wideo Najwyższy kontrakt w historii Rakowa. "To jest inwestycja" [Sport.pl LIVE]

Tomasz Kupisz wraca do Polski. Znów zagra w Jagiellonii Białystok

Ta sztuka najprawdopodobniej mu się uda, bo jak udało się dowiedzieć Sport.pl, o krok od zostania nowym piłkarzem Jagiellonii Białystok jest Tomasz Kupisz. 32-letni prawoskrzydłowy, mogący grać również na prawym wahadle, w środę rozwiązał kontrakt ze swoim dotychczasowym klubem, włoskim Pordenone, i ruszył w drogę do Białegostoku, gdzie po testach medycznych ma podpisać dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Dla Kupisza gra w Jagiellonii nie będzie pierwszyzną, bo to właśnie w Białymstoku 32-latek rozegrał dotychczas swoje jedyne mecze w polskiej ekstraklasie. Miało to miejsce w latach 2010-13, gdy Kupisz zaliczył dla Jagi 95 występów ligowych, w których strzelił 11 goli i zaliczył 21 asyst, co zaowocowało transferem do włoskiego Chievo Verona.

Zmiana na wagę zwycięstwa. Rezerwowy bohaterem Rakowa [WIDEO]

W trakcie swojej dziewięcioletniej przygody we Włoszech Tomasz Kupisz rozegrał 1 mecz w Serie A (28 minut w barwach Chievo przeciwko Interowi Mediolan w maju 2014 roku), 209 spotkań w Serie B (19 goli i 24 asysty) oraz 11 meczów w Serie C. Reprezentował barwy aż dwunastu klubów: Chievo, Cittadelli, Brescii, Novary, Ceseny, Ascoli, Livorno, Bari, Trapani, Salernitany (z którą awansował do Serie A), Pordenone oraz Regginy.

W poprzednim sezonie Kupisz zaliczył 25 występów w Serie B, w barwach Pordenone i Regginy, w których zaliczył trzy asysty. Jagiellonia Białystok zamierza wykorzystać jego duże doświadczenie i wysokie wyszkolenie taktyczne nabyte na włoskich boiskach, podczas gdy kibice Jagi będą mogli ponownie podziwiać zawodnika, który był jednym z liderów zespołu w latach 2010-13.

Dla Jagiellonii Białystok będzie to szóste letnie wzmocnienie. Wcześniej kontrakty z klubem z Białegostoku podpisali Nene (Santa Clara), Wojciech Łaski (GKS Jastrzębie), Mateusz Skrzypczak (Lech Poznań), Marc Gual (Dnipro-1) oraz Bartłomiej Żynel (Stolem Gniewino).

Konrad Wrzesiński trafi do Motoru Lublin?

W końcówce letniego okna transferowego może dojść również do odejścia jednego z zawodników z Jagiellonii Białystok. Nie mowa tu jednak o którymś kluczowym piłkarzu Jagi, lecz o Konradzie Wrzesińskim, który nie mieści się w kadrze zespołu Maciej Stolarczyka.

Piłkarzem, który zeszły sezon spędził na wypożyczeniu w Stali Mielec, bardzo poważnie interesuje się Motor Lublin, który już przedstawił mu ofertę. Teraz od samego Wrzesińskiego będzie zależało, czy odejdzie do drugoligowca, czy spędzi rundę w trzecioligowych rezerwach Jagi.