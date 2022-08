Trener Lechii oburzony pytaniem dziennikarza. "Brak szacunku"

Lechia Gdańsk zaczęła ekstraklasę od porażki w pierwszej kolejce 0:3 z Wisłą Płock. Potem bezbramkowo zremisowała z Rapidem Wiedeń w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy i przegrała 1:2 w rewanżu i pożegnała się z rozgrywkami. Te mecze zapoczątkowały fatalną serię gdańszczan, która ciągnie się do dziś. I nawet wygrana 3:2 z Widzewem Łódź niczego nie zmieniła. Już w następnej kolejce ligowej Lechia przegrała u siebie 0:1 z Koroną Kielce, potem 1:4 na wyjeździe z Radomiakiem Radom i 1:2 z Miedzią Legnica.

REKLAMA

Zobacz wideo Najwyższy kontrakt w historii Rakowa. "To jest inwestycja" [Sport.pl LIVE]

Thierry Henry dołączył do imperium miliarderów. Potężne plany drugoligowca

Kaczmarek oburzony pytaniem o przyszłość. "Drużyna to nie regał z IKEI"

Wyniki Lechii Gdańsk są fatalne, a przed nią kolejne wyzwania. Jej najbliższym rywalem będzie broniący tytułu mistrzowskiego Lech Poznań. Przy tej okazji dziennikarze zebrali się na konferencji prasowej i zadali kilka pytań o sytuacji zespołu.

- Nie jestem jeszcze najstarszym trenerem w naszej lidze, ale jestem długo w tym zawodzie i wiem, że takie fazy się zdarzają. Bywałem już w takich sytuacjach w przeszłości - mówił Tomasz Kaczmarek, trener Lechii Gdańsk. Dodał również, że "dobrą, konkretną pracą, analizą, przygotowaniem zespołu" drużyna jest w stanie wrócić na właściwe tory.

Wtedy jeden z dziennikarzy zapytał Tomasza Kaczmarka, czy nie uważa, że ostatnie wyniki mogą wpłynąć na jego przyszłość w Lechii Gdańsk.

- Powiem szczerze, że decydując się w życiu na to posadę trenera wiedziałem, że to nie jest posada nauczyciela, którą zajmuje się przez 30 lat. Ale też szczerze dodam, że uważam to pytanie za duży brak szacunku dla mojej pracy, którą wykonuję tutaj od 12 miesięcy - oburzył się Kaczmarek.

- Nie jest tajemnicą, że ostatnie trzy mecze były złe. Gdybym przyszedł do Lechii, zaczął pracę 1 czerwca i sezon od trzech punktów w pięciu meczach, można by było mnie pytać o wszystko. Nie mówię, że wykonałem w Lechii fantastyczną pracę, ale na pewno dobrą. Wprowadziłem klub trzeci raz w jego historii do europejskich pucharów. Nie wszystko była piękne, ale zrobiliśmy wynik - dodał chwilę później Kaczmarek.

I kontynuował: - Po jedenastu miesiącach dobrej pracy mamy teraz zły miesiąc. I proszę mi wierzyć, że nie wszystko, co się stało, jest moją winą. Jestem za to odpowiedzialny, ale nasze problemy leżą trochę głębiej. Jeżeli nasza mentalność w polskiej piłce jest taka, że po trzech meczach zadajemy sobie już pytanie i podkręcamy atmosferę, że trener jest do zmiany, to nigdy niczego nie osiągniemy. Bo zbudowanie na nowo dobrej drużyny jest trochę trudniejsze niż skręcenie regału z IKEI.

Przedziwny transfer z ekstraklasy stał się faktem. Majchrowicz zmienia klub

Najbliższy mecz Lechii Gdańsk z Lechem Poznań odbędzie się w środę, 31 sierpnia o godz. 20.30. Podkreślmy, że mistrzowie Polski też odbudowują dopiero swoją pozycję w lidze. Zarówno Lech jak i Lechia znajdują się na dnie tabeli.