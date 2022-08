Ekstraklasa: Transfer na linii Pogoń Szczecin-Górnik Zabrze. To polski obrońca

To nie koniec aktywności Górnika Zabrze w tegorocznym letnim oknie transferowym. Z klubem w ostatnich dniach pożegnali się tacy piłkarze jak Krzysztof Kubica i Dariusz Stalmach. Po pozyskaniu napastnika Amadeja Marosy klub z Zabrza sięgnie teraz po młodego środkowego obrońcę.

Kryspin Szcześniak wraca do Ekstraklasy. Zagra w Górniku Zabrze

Kryspin Szcześniak w ubiegłym sezonie rozegrał 25 spotkań na boiskach Ekstraklasy w barwach Górnika Łęczna. Był to dość udany czas dla młodego stopera, który tego lata wrócił do Pogoni Szczecin, jednak w tym sezonie nie rozegrał ani minuty w najwyższej klasie rozgrywkowej. Teraz będzie szukał szansy w innym ekstraklasowym zespole, który po sześciu meczach zajmuje 12. miejsce w tabeli.

"Z tego co słyszę Kryspin Szczęśniak, 21-letni obrońca Pogoni Szczecin, ma być wypożyczony do Górnika Zabrze" - poinformował we wtorek na Twitterze Piotr Koźmiński, dziennikarz portalu WP SportoweFakty.

Według dziennikarza w umowie między klubami znajdzie się także opcja pierwokupu. Nie wiadomo, jednak jaka kwota zostanie wpisana w kontrakt. Wypożyczenie będzie obowiązywać do końca bieżącego sezonu.

Kryspin Szcześniak to wychowanek Pogoni Szczecin, ma na swoim koncie 35 spotkań w Centralnej Lidze Juniorów. W 2020 roku został wypożyczony do pierwszoligowego GKS-u Jastrzębia, aby łapać doświadczenie na niższym poziomie rozgrywkowym. Po powrocie do Pogoni szczecińskie władze zdecydowały się wypożyczyć obrońcę do wspominanego Górnika Łęczna.

