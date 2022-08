Był królem strzelców, teraz wraca do Polski. Zostały tylko badania

Dawid Kurminowski przejdzie testy medyczne w Zagłębiu Lubin. Taką informację przekazał we wtorek na Twitterze Filip Trokielewicz z portalu mkszaglebie.pl. Dla młodego napastnika, który rok temu był królem strzelców ligi słowackiej, byłby to powrót do Ekstraklasy po ponad dwuletniej przerwie.

