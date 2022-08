Lech Poznań podał ceny biletów na fazę grupową LKE. Dobre wieści dla kibiców

W miniony czwartek Lech Poznań zremisował 1:1 z Dudelange w ostatniej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji. Dzięki triumfowi 2:0 w pierwszym meczu mistrz Polski awansował do fazy grupowej tych rozgrywek. W niej zmierzy się z Austrią Wiedeń, Hapoelem Beer Szewa oraz Villarrealem.

Znamy ceny biletów na mecze Lecha w Lidze Konferencji. Jest możliwość zakupu pakietów

We wtorek mistrz Polski poinformował o cenach biletów na mecze Ligi Konferencji. Pojedyncze wejściówki na starcia z Austrią Wiedeń i Hapoelem Beer Szewa będą kosztować w zależności od trybuny 60 lub 80 złotych. Kwoty nie wydają się wygórowane i wynoszą tyle samo, co na spotkania w eliminacjach. Kibice będą musieli natomiast zapłacić więcej, aby obejrzeć mecz z Villarrealem. Cena biletów będzie wynosić od 100 do 140 złotych.

Najbardziej opłacalny będzie zakup pakietu na wszystkie spotkania domowe Lecha w tych rozgrywkach. Jego cena będzie wynosić od 176 do 240 złotych. Najwięcej zyskają posiadacze karnetów, którzy za pakiet zapłacą od 110 do 150 złotych. Karnetowicze będą mogli zakupić pakiety z rezerwacją miejsc już we wtorek.

Lech rozegra pierwszy mecz w Lidze Konferencji na własnym stadionie 15 września o 21:00. Rywalem mistrza Polski będzie Austria Wiedeń. Otwarta sprzedaż biletów na to spotkanie ruszy w przyszłym tygodniu. O konkretnej dacie Lech Poznań poinformuje w osobnym ogłoszeniu.

Przed meczem z Austrią Wiedeń, Lecha Poznań czeka jeszcze rywalizacja z Villarrealem. Starcie z półfinalistą Ligi Mistrzów z zeszłego sezonu zaplanowane jest na czwartek ósmego września o 18:45.

