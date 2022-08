Dziekanowski uderza w Podolskiego. Takie rzeczy "tylko w krajach trzeciego świata"

Decyzja o zwolnieniu Jana Urbana z funkcji trenera Górnika Zabrze zszokowała zarówno kibiców zespołu, jak również dziennikarzy i ekspertów piłkarskich. W poprzednim sezonie pod wodzą polskiego szkoleniowca Górnik uplasował się na ósmym miejscu w tabeli oraz dotarł do ćwierćfinału Pucharu Polski, co jak na ówczesne możliwości drużyny było przyzwoitym wynikiem. Mimo to władze klubu zdecydowały się na przedwczesne zakończenie współpracy z Janem Urbanem.

Nieoficjalnie powodem zwolnienia Jana Urbana było zachowanie Lukasa Podolskiego, który stanął po stronie tych, którzy chcieli dymisji trenera. Do tych słów odniósł się w swoim felietonie dla "Przeglądu Sportowego" Dariusz Dziekanowski, były reprezentant Polski.

Dziekanowski: Klasyczny przykład sytuacji, kiedy ogon macha psem

- Kilka dni temu Jan Urban udzielił "Przeglądowi Sportowemu" jednego z pierwszych wywiadów po utracie pracy, w którym uchylił rąbka tajemnicy jego zwolnienia z Górnika Zabrze. Potwierdził niejako to, o czym mówiło się od początku, że jedną z kluczowych ról odegrał Lukas Podolski. Były reprezentant Niemiec opowiedział się po stronie tych, którym zależało na dymisji Urbana - przyznał Dziekanowski.

- Legendarny piłkarz Górnika cytuje Podolskiego, który miał powiedzieć: "Nie chciałbym kolejnemu prezesowi tłumaczyć swojej koncepcji na pobyt w Górniku". Mamy więc klasyczny przykład sytuacji, kiedy ogon macha psem. Tymczasem w Zabrzu nie ma Jana Urbana, nie ma prezesa Arkadiusza Szymanka. Ktoś słusznie zażartował, że pewnie za chwilę Poldi uda się do ratusza i doprowadzi do dymisji pani prezydent Zabrza - dodał Dziekanowski.

- Z całym szacunkiem dla osiągnięć Lukasa Podolskiego, ale tylko w krajach trzeciego piłkarskiego świata może się zdarzyć, że piłkarz jednocześnie jest kadrowym w klubie. I dziwimy się, że mamy taką, a nie inną pozycję w Europie? Z takimi absurdami dziejącymi się w klubach chcemy aspirować do poprawienia statusu i porównywać się choćby z europejskimi średniakami? - zakończył temat Podolskiego.

Nowym trenerem Górnika Zabrze został Niemiec Bartosch Gaul. Po pięciu kolejkach zespół znajduje się na 11. miejscu w tabeli z siedmioma punktami na koncie. Do tej pory Jan Urban nie znalazł jeszcze nowego miejsca pracy.