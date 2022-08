Dziwny transfer Majchrowicza. Bramkarz Radomiaka miał dużo lepsze oferty

Filip Majchrowicz jest jedną z ważniejszych postaci w Radomiaku. W zeszłym sezonie 22-letni bramkarz wystąpił w 33 meczach i był w piątce najlepszych golkiperów w Ekstraklasie. W bieżących rozgrywkach 3 razy wyszedł w wyjściowym składzie. O jego odejściu z Radomia spekulowano już od początku okna transferowego. Majchrowicz chciał zmienić otoczenie i miał oferty m.in. z Serie A, czy też czołowych klubów Ekstraklasy (Lecha Poznań, Rakowa Częstochowa oraz Piasta Gliwice). Ostatecznie zagra...w lidze cypryjskiej.

Informację o potencjalnym transferze Majchrowicza na Cypr podał w poniedziałek Sebastian Staszewski. Według dziennikarza 22-latek poleciał już na testy medyczne i po ich zaliczeniu sfinalizowane zostanie wypożyczenie do cypryjskiego klubu, który zapewni sobie także możliwość wykupu po roku (za kwotę ok. 700-800 tysięcy euro).

"Filip Majchrowicz ma zostać piłkarzem Pafos FC. W poniedziałek bramkarz Radomiaka poleciał na Cypr, gdzie dziś przejdzie testy medyczne. Po ich zaliczeniu zostanie wypożyczony na rok (z możliwością wykupu). W Pafos Polak zastąpi... Artura Rudko" - czytamy na Twitterze Staszewskiego.

W zespole Pafos FC Majchrowicz zastąpiłby Artura Rudko, który w czerwcu odszedł z klubu. Ukraiński bramkarz przeszedł do Metalista Charków, z którego został wypożyczony do Lecha Poznań. U mistrza Polski szybko stracił jednak miejsce w składzie. Rudko popełnił fatalne błędy w meczu z Karabachem i od tamtej pory dostępu do bramki strzeże Filip Bednarek.

Transfer Majchrowicza krokiem wstecz? Zdaniem internautów jest to dziwny ruch

Wracając do Majchrowicza jest to transfer bardzo dziwny. Latem 22-letni bramkarz mógł trafić choćby do mistrza Polski czy też Rakowa Częstochowa. Polak miał też ofertę z Salernitany, która występuje w Serie A. Majchrowicza obserwowały też kluby z Francji. Ostatecznie bramkarz Radomiaka wyląduje w szóstej drużynie zeszłego sezonu na Cyprze, której trenerem jest z kolei Henning Berg.

Według internautów przejście Majchrowicza do ligi cypryjskiej nie wpłynie dobrze na jego karierę. "Szukam sensu w tym transferze, oczywiście w kwestii sportowej. Nie widzę żadnego" - ocenił Tomasz Hatta z portalu igol.pl, specjalizujący się w Polakach grających za granicą.

"Myślałem, że na Cyprze kończy się zagraniczną karierę, a nie rozpoczyna" - dodał Karol Siemek z tygodnika "Piłka Nożna".