Koniec Rakowa, jaki znamy. Mocne słowa Papszuna: Muszę się tego spodziewać

Raków Częstochowa nie awansował do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Zespół prowadzony przez Marka Papszuna został wyeliminowany w IV rundzie eliminacji przez Slavię Praga. Wicemistrzowie Polski wygrali 2:1 u siebie, natomiast w rewanżu przegrali 0:2 z Czechami po dogrywce. - Przyznaję, że ta porażka we mnie siedzi, bo wszystko wskazywało, że w Pradze będą karne. Zasłużyliśmy na to, żeby awansować - mówił Marek Papszun po meczu ze Śląskiem Wrocław, wygranym 4:1.

REKLAMA

Zobacz wideo Najwyższy kontrakt w historii Rakowa. "To jest inwestycja" [Sport.pl LIVE]

Raków Częstochowa straci kilku piłkarzy? Marek Papszun nie wyklucza transferów wychodzących

Marek Papszun pojawił się na konferencji prasowej po meczu ze Śląskiem Wrocław (4:1). Trener wicemistrzów Polski przyznał, że może stracić niektórych piłkarzy przed zamknięciem okna transferowego. - Nie awansowaliśmy do LKE, więc nie będzie nowych zawodników, natomiast w najbliższych dniach muszę się spodziewać ruchów wychodzących z klubu. Rozmawiałem z prezesem Rakowa i czekam na to, co się wydarzy. Zależy mi na tym, by mieć szeroki skład, bo mamy pewne problemy kadrowe i nie wszyscy piłkarze są do grania. Zobaczymy, co się wydarzy w najbliższym czasie - powiedział.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Niewykluczone, że niedługo z klubu odejdzie Vladan Kovacević, który cieszy się zainteresowaniem Benfiki Lizbona. Portugalski "Record" informował, że serbski bramkarz ma udać się do Portugalii i sfinalizować transfer. Z kolei Wojciech Cygan, przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że do klubu nie wpłynęła żadna konkretna oferta. Wcześniej pojawiały się informacje, że z Rakowa mógłby odejść Deian Sorescu, grający na pozycji prawego wahadłowego.

Raków Częstochowa zajmuje obecnie piąte miejsce w tabeli z dziesięcioma punktami i traci sześć punktów do prowadzącej Wisły Płock. Zespół prowadzony przez Marka Papszuna ma jednak jeszcze dwa zaległe mecze do rozegrania.