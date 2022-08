Wisła Płock już "płaci" za świetny początek sezonu. Kluczowy piłkarz odchodzi do Niemiec

Wisła Płock jest jednym z największych zaskoczeń początku sezonu ekstraklasy. Zespół prowadzony przez Pavola Stano zajmuje pozycje lidera. Wisła straciła punkty w piątej i siódmej kolejce - najpierw zremisowała 2:2 z Pogonią Szczecin, a następnie przegrała z Widzewem Łódź 1:2. Wśród najważniejszych piłkarzy klubu z Płocka warto wyróżnić Davo, Rafała Wolskiego, Kristiana Vallo oraz Damiana Michalskiego. Wszystko wskazuje na to, że ostatni z nich już za kilka dni zmieni otoczenie.

Damian Michalski blisko nowego klubu. W poniedziałek przejdzie testy medyczne

Pierwsze informacje na temat możliwego transferu Damiana Michalskiego przekazał portal Meczyki.pl. Zdaniem dziennikarzy zainteresowanie polskim obrońcą wyraził spadkowicz Budnesligi - Greuther Furth. W niedzielę informacje te potwierdził "Super Express". Jak udało się dowiedzieć redakcji, piłkarz już 29 sierpnia ma przejść testy medyczne. Jeśli te przebiegną pomyślnie, wówczas podpisze kontrakt. Najprawdopodobniej będzie to transfer definitywny.

Media spekulowały także nad kwotą, jaką niemiecki klub będzie musiał zapłacić Wiśle Płock za obrońcę. Mówiło się nawet o dwóch milionach euro, co stanowiłoby rekord Ekstraklasy w tym oknie transferowym. Do tej pory najwięcej kosztował Mateusz Wieteska, który odszedł za 1,3 miliona euro do Clermont Foot. Michalski zostałby też drugim najdrożej sprzedanym zawodnikiem w historii Wisły Płock, po Arkadiuszu Recy, który trafił w lipcu 2018 roku za 3,7 miliona euro do Atalanty Bergamo.

Nowe informacje w sprawie kwoty transferu przekazał portal weszlo.com. Jak donoszą dziennikarze, klub z Płocka otrzyma około 500 tysięcy euro plus procent z kolejnych transferów zawodnika. W związku z tym 24-latek zostanie czwartym najdroższym piłkarzem w historii Wisły. Oprócz Recy więcej kosztował Damian Szymański (1,5 miliona euro) i Ireneusz Jeleń (900 tysięcy euro).

Damian Michalski występuje w Wiśle Płock od lipca 2019 roku, kiedy to odszedł z GKS-u Bełchatów na zasadzie wolnego transferu. Od tego czasu stoper zagrał w 79 meczach, w których zdobył siedem bramek i zanotował sześć asyst. Michalski jest ważnym punktem Wisły Płock w tym sezonie i zagrał komplet minut w sześciu meczach.