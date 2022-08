Klub ekstraklasy wpadł w dziurę, 17. miejsce. "Niemożliwe do zrozumienia"

Początek obecnego sezonu zdecydowanie nie układa się po myśli Lechii Gdańsk. Drużyna Tomasza Kaczmarka nie dość, że odpadła z el. Ligi Konferencji Europy, to bardzo słabo sprawuje się w rozgrywkach ligowych i znajduje się w strefie spadkowej. Taka dyspozycja ekipy z Pomorza może zaskakiwać, bowiem jeszcze w poprzednim sezonie walczyła ona o miejsce na podium.

Lechia Gdańsk w kryzysie. Uda się wyjść z "dziury"?

Kryzys Lechii w ostatnim czasie bardzo dobrze obrazował poprzedni mecz w wykonaniu gdańskiej ekipy. Przegrała ona ze słabo spisującym się w tym sezonie beniaminkiem Miedzią Legnica 1:2. Trener Lechii Tomasz Kaczmarek przyznał, że bierze odpowiedzialność za wyniki, jednocześnie nie mogąc zrozumieć, skąd biorą się niektóre błędy jego drużyny.

- Sposób, w jaki tracimy bramki, jest prawie niemożliwy do zrozumienia. Było to szczególnie widać przy drugiej bramce dla rywali, którą straciliśmy kilka chwil po rozpoczęciu drugiej połowy. Wychodzimy na boisko i nie jesteśmy gotowi, skoncentrowani, a potem niesamowicie bardzo utrudniamy sobie życie - powiedział Kaczmarek podczas pomeczowej konferencji prasowej. - W końcówce meczu w naszą grę wdarło się sporo emocji i straciliśmy zimną głowę oraz plan na grę. Wyglądało to desperacko - dodał.

Lechia szybko zdobyła bramkę na 1:2 za sprawą Macieja Gajosa, jednak później zawodnicy klubu nie mogli poważniej zagrozić bramce rywali. - Jest mi przykro, że znaleźliśmy się w takiej sytuacji, bezdyskusyjnie wyglądamy źle. Potrzebujemy wygranego meczu, trzech punktów, abyśmy mogli się odbudować, ale musimy na to zapracować. Przyjmuję całą odpowiedzialność za wyniki Lechii. Nie sądziłem, że było możliwe, że wpadniemy w aż taką dziurę - przyznał szczerze szkoleniowiec.

Kaczmarek dodał, że w przeszłości znajdował się już w podobnych sytuacjach i ma chęć, aby spróbować odmienić grę Lechii. Znając jednak niecierpliwość polskich działaczy, musi zdecydowanie się pośpieszyć. Drużyna z Gdańska zajmuje obecnie 17. miejsce w tabeli. W następnej kolejce zmierzy się z Wartą Poznań, a wcześniej rozegra zaległe spotkanie z Lechem.